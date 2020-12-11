活躍老化競賽展現不老精神 祖孫攜手活力熱情

長者活躍老化競賽今天舉行，澎湖隊將採紫菜舞蹈融入健康飲食，獲得金獎。花蓮隊展現部落傳統舞蹈與歌謠，99歲人瑞展現老長者風範，也有祖孫攜手共舞展現銀髮族的活力與熱情。

衛生福利部國民健康署邀請全台近700名健康活力的阿公、阿嬤，經過縣市初賽及分區競賽脫穎而出，14支隊伍今天在新北市板樹體育館「2020阿公阿嬤逗陣來」活動，參加全國總決賽。

國健署副署長賈淑麗接受中央社記者訪問表示，國健署10年來陪著長輩一起成長，從「活力秀」的個人健康活動，進步至「鬥陣來」的走出家庭融入社區，透過社交、營養、活力，有效延緩失能甚至防範失智。

賈淑麗說，10年來有55萬名長輩參加活躍老化競賽，這活動將會持續辦下去，成為陪伴長輩的最大的競賽型活動。每年透過阿公、阿嬤展現精闢的舞蹈和律動，呈現熱情洋溢的活力與不老精神。

澎湖縣白沙鄉樂齡學習中心今天以採摘譽為「黑金」的紫菜融入舞蹈，還結合漁網、澎湖船隻道具，介紹澎湖海產。其中，一名阿嬤走出喪偶的低潮，今天與孫女一起表演，展現銀髮活力秀的精神。團隊活潑的表演獲得常勝組金獎。

新竹縣新豐鄉天天開心協會有99歲人瑞，和子孫輩一起參賽，獲得常勝組銀獎。新秀組的台北市南港區「東新91樂活無限隊」，97歲的鄭林謹曾因輕微失智而情緒低落，參加樂齡課程後，明顯改善精神及體力，家人陪同參賽凝聚向心力。

花蓮縣議員蔡依靜陪同花蓮縣光復鄉馬可認文化藝術舞蹈協會參賽，來自馬太鞍部落的舞蹈菁英，揹著阿美族情人袋，裝扮成耶誕老人，展現熱情的凝聚力。

來自高雄市鳥松區「仁美社區關懷據點」，91歲的獨居趙姓阿公參與競賽10年；他從內向個性變成與社區關懷據點朋友相互照顧，在練習時從不缺席，展現團隊攜手的精神。