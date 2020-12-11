大拇指外翻變形避免「削足適履」醫師建議及早治療

56歲邱姓婦人走路時雙腳內外側都嚴重疼痛且無法久站，影響正常生活而就醫，X光檢查發現她的大拇指外翻43度，變形嚴重，醫師建議她接受截骨矯正手術，順利解決長久以來的疼痛。苗栗市大千綜合醫院骨科醫師容志雄建議，大拇指外翻應及早治療，才能有效改善骨頭變形造成的疼痛，也可避免高齡時因骨質疏鬆或變形太嚴重無法穿鞋難以進行矯正，屆時可能面對截肢的狀況。

容志雄指出，大拇指外翻最大的問題，就是因變形造成走路摩擦而紅腫熱痛，外翻角度超過23度就會有症狀，超過30度會很不舒服，但不少病人都是超過40度才來就醫，因症狀常被誤以為是痛風，病人自行服用消炎藥卻沒有改善才就醫。此外，大拇趾外翻多發生在女性身上，過去民眾常誤以為是穿高跟鞋造成的傷害，但研究指出家族遺傳才是最大的影響，因此家中直系女性長輩有大拇趾外翻狀況，通常下一代女性發生機率就很高。

大拇指外翻是因大姆指內側有2條斜肌張力過大，拉扯時間太久造成，因此可透過截骨矯正手術改善，先在大姆指內側開1公分傷口，將內側肌及攣縮的關節囊放鬆，接著在外側也就是鼓起來的地方開3公分的傷口，清除長期發炎的增生軟組織及摩擦發炎的骨刺，還要將接近關節1.5-2公分的骨頭切斷，再把關節往內移並固定。

他指出，如果使用健保給付的鋼釘固定，須在1年後開刀拔除，如果不想再開刀，可選擇自費的鈦合金固定，可讓骨頭癒合較快且穩固，手術後會做一個輕型的「副木」保護，以防踢到或撞到傷口，約在4至6周後即可拆除，恢復正常行走。