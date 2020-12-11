抗極端氣候乾旱停灌 3部會共組水資源戰情室

農委會副主委陳駿季今參與「中華民國農學團體109年聯合年會論壇」說，為因應極端氣候，農委會已做完整的水資源調度規畫，預計與經濟部、科技部合作導入智慧化水門，並建置「水資源戰情室」，布建水情監測、精準灌溉系統，達到有效減量、分區輪灌。

陳駿季表示，極端氣候變化下，急降雨跟乾旱已成常態，過去由掌水工手動開關水門，接下來則由「水資源戰情室」掌控智慧化水閘門，針對水資源有效調度，執行精準灌溉，透過水量減量供應或分區輪灌等方式，提供農業使用。

他進一步指出，為落實分區輪灌、將水量維持至農作最低所需，必須透過數位科技控管水閘門，從林務局、水保局掌管的上游水資源涵養、中下游水庫等，都會透過智慧水閘門監控，讓水資源調度、利用達到最大效果，將農民損失降到最低。

此外，也會逐步導入節水灌溉系統，如以補助措施鼓勵果園自建水塔、管路灌溉，供應最基本的水資源需求。他說，明年將與經濟部水利署、科技部合作啟動智慧農業，除投入更多人力，也期待隨著5G布建，更迅速掌握不同灌區的水情動態監測。