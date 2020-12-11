小編去哪兒／新豐街底迪帶你逛 新東陽首家複合門市

好玩指數「1千分」

新豐街底迪對新東陽迪化門市的好玩程度，給了超越滿分、破表的「1千分」。 圖／噓!星聞

「小編去哪兒」這回請來「新豐街底迪」帶逛新東陽最新、也是全台第一家新型態的複合店「迪化100」。小編北編與新豐街底迪到底發現了哪些好吃好玩的新鮮事？快來瞧瞧精采影片與以下的實況報導。

新東陽迪化店有別以往店型，除了進駐巴洛克建築風格的迪化街，也大玩「體驗行銷」，像是首創的「客製化現炒肉鬆」，新豐街底迪選用南瓜子入料現炒，香氣逼人；接著穿越天井打卡區、寶島特產區，前進迷人的「Serene Cafe」，店內除了手沖國姓咖啡，也有熱壓吐司、珍珠奶茶等選項，開幕不久，已成為熱門的「網美咖啡店」。

除了好逛、好買也好吃之外，迪化店最好玩的所在，是新東陽第一間的DIY手作教室，可以自己動手做出的台灣造型鳳梨酥。聽聞這場手作至今「零失敗」，新豐街底迪壓力備增，金黃麵皮香氣逼人，底迪忍不住大口深呼吸，直說「想生吞」！分切麵皮與餡料後，將麵皮搓圓、壓扁、入餡再包裹起來，最後放進台灣造型的模子裡，即可準備進烤箱。當鳳梨酥熱香出爐，等不及孝敬父母，北編與底迪就忍不住大口吃起來；問到好玩指數，新豐街底迪給了超越滿分、破表的「1千分」。

DIY手作鳳梨酥，適合親子一起來體驗。 圖／新東陽 提供

客製化現炒肉鬆過程看得到、也聞得到。 圖／新東陽 提供

嶄新的店型，改寫新東陽過去給人的印象。總經理麥升陽說，希望伴隨著大家成長的新東陽，能持續創新、同時擦亮50年的金字招牌，迪化店就是一項全新的嘗試。設計風格呼應建築，採用後現代巴洛克風，以及沉穩清新對比的黑白色系，並以金色點綴呼應「金字招牌」。

兩層樓店型的迪化店，除了販賣新東陽特色商品，店內後棟的Serene Cafe在一、二樓都有休憩區，以及第一間DIY手作教室。以現炒肉鬆起家的新東陽，也首度推出客製化現炒肉鬆，消費者可選擇自己喜愛的配料跟容器，現場直接焙炒出專屬於個人喜好的肉鬆；此外，新開店也有限定商品，包括現烤區販賣的「肉乾杯杯」跟「烏魚子叉燒串」，喜歡嚐鮮的朋友快到新東陽「迪化100」體驗看看吧！

Serene Cafe提供美味糕點與舒適空間。 圖／新東陽 提供