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菲國夫婦來台求子 躲疫情留下待產獲龍鳳胎

中央社 / 台中11日電

菲律賓一對高齡不孕夫婦今年1月來台求診做試管嬰兒，順利懷孕後又遇新冠肺炎疫情，考量台灣防疫措施佳而決定留台待產，10月產下一對龍鳳胎，今天在醫院舉行慶生會。

台灣的試管嬰兒技術名揚海外，一對菲國高齡不孕夫婦慕名於今年1月求助台中茂盛醫院，茂盛醫院院長李茂盛表示，經植入2顆囊胚成功著床發育，這時正遇武漢疫情，原要返鄉待產的夫婦，考量台灣防疫措施佳，且醫療資源豐沛，即決定留台待產後再返菲。

住在菲律賓碧瑤的這對夫婦，由於孕婦懷孕33週時出現「子癲前症」重症，李茂盛指出，孕婦血壓反覆飆破200，而且胎兒血流不佳、成長遲滯，男胎重1800公克，女胎只有1200公克，於是提前3週於10月13日經由剖腹產下一對龍鳳胎。

由於這對菲國夫婦預計明年1月上旬返菲，茂盛醫院今天為雙胞胎舉行慶生會，菲律賓駐台代表處台中分處處長何品瑞（Arthur A. Abiera Jr.）也前來獻上祝福，何品瑞表示，茂盛醫院曾於3年前到菲律賓舉辦「寶寶回娘家」活動，當時有300名菲國寶寶參加，透過醫療外交，讓台菲關係更密切。

李茂盛指出，外國人占國內試管嬰兒市場約2到3成，1年產值約新台幣60億元，但今年因遇疫情，產值掉了約一半，不過，以台灣醫療費用比歐美低，技術又好，台灣國際醫療的前景潛力無窮。

試管嬰兒 菲律賓

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