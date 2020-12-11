洗腎腹膜透析液漏瑕疵 食藥署回收4.6萬袋

台灣洗腎人口一年多達9萬人，腹膜透析是洗腎的主要方式之一。食藥署今日公告回收四批、共4.6萬袋腹膜透析液，呼籲藥商、藥局趕緊調劑供應。

腹膜透析以及血液透析為洗腎主要方式，在腹膜透析治療過程，含有葡萄糖、胺基酸等不同成分的透析液，主要用來產生滲透壓差，以達脫水及移除代謝廢物的功能。

食藥署表示，生產腹膜透析液的化學廠商百特醫療主動通報，旗下四批透析液因短管瑕疵，導致有漏液客訴量較高，將於24日前完成回收作業。

其中，「百特愛多尼爾腹膜透析液」將回收1萬9000袋，「百特PD-2含1.5%葡萄糖腹膜透析液」7000多袋、「百特1.1% 胺基酸腹膜透析液」近9000袋，以及「含２.５％葡萄糖低鈣（2.5ＭＥＱ/Ｌ）腹膜透析液百特」1萬3000多袋，合計4.6萬袋。

台北榮總腎臟科主治醫師李國華表示，在台灣，透過腹膜透析與血液透析洗腎比例約1:9，約當一年有9000人使用腹膜透析，一天會使用4至5袋的腹膜透析液。

腹膜透析可在家使用，會經護理人員以及腹膜個管師協助指導，李國華表示，倘若廠商提供的透析液出現瑕疵，患者操作有任何問題，建議回醫院與護理人員聯絡，或找腹膜個管師提供照護指導與調整。