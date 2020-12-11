拇趾外翻遺傳機率高 醫：提早治療以免截肢

56歲邱姓女子走路時雙腳疼痛、無法久站，就醫發現大拇趾外翻43度，變形嚴重，經截骨矯正手術徹底解決疼痛問題，醫師提醒，拇趾外翻應早治療，拖到嚴重變形，可能面對截肢。

苗栗縣大千綜合醫院骨科醫師容志雄指出，大拇趾外翻多發生在女性身上，以往民眾常誤以為是穿高跟鞋，所造成的傷害，但根據研究指出，家族遺傳才是主要原因，家中直系女性長輩有大拇趾外翻的狀況，通常下一代女性發生機率很高，而大拇趾外翻最大問題，就是因為變形，造成走路摩擦引發紅腫熱痛。

容志雄表示，通常外翻角度超過23度開始有症狀，超過30度就會很不舒服，但不少患者誤以為是痛風，自行服用消炎藥卻沒有改善，就如同邱姓女子因大拇趾內側有兩條斜肌張力過大，拉扯的時間太久，外翻43度才來就醫，還好可透過截骨矯正手術加以改善。

截骨矯正要先在大拇趾內側開1公分傷口，將內側肌及攣縮的關節囊放鬆；接著會在外側鼓起來處開3公分的傷口，清除長期發炎的增生軟組織及摩擦發炎的骨刺，並將接近關節1.5至2公分的骨頭切斷，最後把關節往內移，使用健保給付鋼釘固定，需要1年後開刀拔除，若選擇自費鈦合金固定，約在4至6週後即可拆除，恢復正常行走。

容志雄指出，70歲以上長輩常有骨質疏鬆問題，若大拇趾外翻太過嚴重，造成第二趾因大拇趾擠壓而往上翹起，無法穿包鞋時，容易發生骨頭不癒合，或承受不住移位和重新固定，較不適合接受截骨矯正手術，可能要視情況「削足適履」，因此建議有大拇趾外翻的民眾，盡早接受治療，以免拖到高齡時因骨質疏鬆或變形過於嚴重無法穿鞋也無法矯正，可能得面對截肢的命運。