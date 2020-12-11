孕婦抽菸後喝牛奶解毒 才22歲胎盤嚴重老化危害胎兒

22歲陳姓孕婦有抽菸習慣，懷孕後減少為三餐飯後各一根，還抽完菸還立刻喝牛奶解毒，以為不影響胎兒發育，近日覺得腹部作痛至婦產科門診，發現她懷孕33周但胎盤狀況欠佳、嚴重鈣化，有早產的可能趕緊安胎，並提醒懷孕期間抽菸對胎兒的危害相當大，請孕婦與家人務必留意，降低對胎兒危害。

南投醫院婦產科醫師黃子菲說，胎盤是母體供給胎兒氧氣及營養通道，隨著懷孕周數增加，在32周之後會逐漸成熟並出現鈣化，孕婦發現胎盤鈣化不用太過驚慌，需多注意胎動是否減少及觀查是否出現異常下腹痛、不正常出血等狀況即可。

但抽菸喝酒等危險因子會加速胎盤鈣化的速度，陳姓孕婦懷孕33周胎盤鈣化嚴重、老化，影響到胎兒吸收母體養分。在胎兒還不夠大的情況下，必須評估胎兒在子宮內的狀況，若監測出胎兒明顯缺氧，需考慮提早生產，否則胎兒吸收不到營養，又合併羊水過少，嚴重恐危及胎兒生命。

懷孕期間抽菸或二手菸都會威脅胎兒健康，國健署資料指出，孕婦抽菸會使胎兒暴露在焦油、尼古丁及二氧化碳等有害物質中，尼古丁會造成孕婦血中鉛濃度增加，經由胎盤傳給胎兒並造成血管收縮，讓胎兒氧氣供給量減少，導致體重過輕，影響智力發展及成展發育的問題。建議懷孕婦女應戒菸，遠離菸害，減少對胎兒的健康影響。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康