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地震專家示警百年一震「快輪到台北」 氣象局回應了

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
昨天晚間規模6.7地震，是今年最強震。圖／氣象局提供
昨天晚間規模6.7地震，是今年最強震。圖／氣象局提供

昨晚9時19分，發生今年最大地震，規模6.7，全台有感，11縣市最大震度4級，國家警報大響。對於有地震專家示警，隱沒板塊內部型地震，每百年有次循環，1909年台北也發生類似的地震，「要注意台北可能快輪到了」，中央氣象局說尊重、提醒也是好的，但只能參考，畢竟地震無法預測。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤說，昨地震稱作隱沒板塊內部型地震，菲律賓海板塊從花蓮外海隱沒到歐亞板塊底下，愈往北愈深，跑到宜蘭、台北深度就到70到80公里。

李錫堤說，1909年台北也發生類似地震，該次地震規模達7.3，震央在新北市中和，民眾現在應該要關心大型板塊隱沒型地震，周期是百年一次，上一次是1909年，再上一次是1815年震央同樣在台北跟宜蘭這帶，在石碇，現在是2020年，台北地區要留意可能又有類似狀況發生，屆時台北地區震度可能會超過5。

對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌今天接受本報採訪時說，尊重學者論點，但對於掌管國家地震事務單位，就當作參考，儘管地震有其重複性，但地震不可預測，沒有有效預測方法，地震也沒有固定周期。

稍早記者會上他也說明，昨晚強震發生後，根據氣象局統計，規模大於4的有感餘震三次，小於4的無感於震八次，共11次。該次地震序列主因為板塊隱沒，以往年資料來看，接近宜蘭區域、菲律賓海板塊西緣地震發生相當頻繁。2000年迄今，規模超過6的就有23次。平均一年一次，昨晚地震規模6.7則排在第三。

「學者這樣的提醒是好的。」陳國昌說這樣說。不過他也說，「百年大震即將發生」的言論，可能有相當大的差異存在，地震到目前為止都無法預測，且台灣地震科學觀測史從1897年開始，迄今也才百年出頭而已，用久遠歷史文獻推斷地震發生，較沒有科學根據。不過當然要注意大地震發生，也會盡量研究或分析、監測哪些地方可能有地震，但實際上，學者言論只能作為參考。

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