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遊走各大醫院求助不明髖關節疼痛 竟是轉移性骨腫瘤
1名60歲大學女老師平時喜歡爬山運動，近1年來因下背部疼痛延伸到雙側大腿，在多家大醫院看病，初步診斷脊椎狹窄及神經根壓迫，持續藥物及復健治療，始終無法改善症狀，最後求助嘉義長庚醫院骨科醫師楊典育，發現脊椎體有不正常腫瘤病變，手術切除腫瘤重建，病人開心感謝醫療團隊為她找到原因治療，讓她的痛可以真相大白。
楊典育說，病人到院時雙側大腿疼痛到無法行走，初步Ｘ光檢查並無脊椎或髖關節的病變，安排脊椎核磁共振檢查，脊椎神經部分也無明顯壓迫神經，卻意外發現脊椎體有不正常腫瘤病變，近一步做全身骨頭掃描及雙側髖關節核磁共振檢查，發現她脊椎、右側骨盆及雙側近端大腿骨都有腫瘤病兆。
手術切除雙側大腿及骨盆處腫瘤並重建，術中病理報告顯示為癌症轉移性腫瘤，病人手術後疼痛得以緩解，使用輔具行走，手術傷口復原後由腫瘤科醫師接續化療治療。
楊典育指出，近年環境及飲食習慣改變，國健署資料顯示國人罹癌發生年紀年輕化趨勢，大腸癌最多，其次肺癌及女性乳癌，其中以肺癌、乳癌、攝護腺癌及腎細胞癌等，最容易造成轉移性骨腫瘤。
轉移性骨腫瘤好發於骨盆、脊椎、大腿骨及肱骨，初期症狀會以局部痠痛為主，睡前會覺得局部骨頭疼痛會加劇，後期嚴重者會以骨折表現，病人大多表示未遭受明顯外力。
早期轉移性骨腫瘤可利用全身性化療或局部性放射線治療，針對晚期轉移性骨腫瘤因為骨頭結構破壞（尤其下肢骨骼），加上需要負重行走導致骨頭結構無法支撐，會產生病理性骨折，這時就需要手術的介入，楊典育提醒民眾若有類似不明原因疼痛等症狀，及早到醫院詳細檢查、治療，讓生命及生活品質更有保障。
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