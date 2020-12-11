遊走各大醫院求助不明髖關節疼痛 竟是轉移性骨腫瘤

1名60歲大學女老師平時喜歡爬山運動，近1年來因下背部疼痛延伸到雙側大腿，在多家大醫院看病，初步診斷脊椎狹窄及神經根壓迫，持續藥物及復健治療，始終無法改善症狀，最後求助嘉義長庚醫院骨科醫師楊典育，發現脊椎體有不正常腫瘤病變，手術切除腫瘤重建，病人開心感謝醫療團隊為她找到原因治療，讓她的痛可以真相大白。

楊典育說，病人到院時雙側大腿疼痛到無法行走，初步Ｘ光檢查並無脊椎或髖關節的病變，安排脊椎核磁共振檢查，脊椎神經部分也無明顯壓迫神經，卻意外發現脊椎體有不正常腫瘤病變，近一步做全身骨頭掃描及雙側髖關節核磁共振檢查，發現她脊椎、右側骨盆及雙側近端大腿骨都有腫瘤病兆。

手術切除雙側大腿及骨盆處腫瘤並重建，術中病理報告顯示為癌症轉移性腫瘤，病人手術後疼痛得以緩解，使用輔具行走，手術傷口復原後由腫瘤科醫師接續化療治療。

楊典育指出，近年環境及飲食習慣改變，國健署資料顯示國人罹癌發生年紀年輕化趨勢，大腸癌最多，其次肺癌及女性乳癌，其中以肺癌、乳癌、攝護腺癌及腎細胞癌等，最容易造成轉移性骨腫瘤。

轉移性骨腫瘤好發於骨盆、脊椎、大腿骨及肱骨，初期症狀會以局部痠痛為主，睡前會覺得局部骨頭疼痛會加劇，後期嚴重者會以骨折表現，病人大多表示未遭受明顯外力。