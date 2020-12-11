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鄭明典示警下周近冷氣團強度 彭啟明憂北部兩周不轉乾

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
下周一至下周四東北季風進一步增強，各地感受更涼。本報資料照片
下周一至下周四東北季風進一步增強，各地感受更涼。本報資料照片

中央氣象局長鄭明典在臉書表示，下周一至下周四東北季風進一步增強，各地感受更涼，這波東北季風強度接近大陸冷氣團的強度。

天氣風險公司總經理彭啟明臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，這幾天東北部山區，雨勢仍不停，預期地震後土石也較鬆軟，務必要多留意。

今天還是持續東北風的天氣，彭啟明說，東北部迎風面仍持續有雨，北部也較為陰沉飄雨，山區及迎風面的雨勢仍較大，而中南部已經轉乾轉晴，持續回溫當中，類似的天氣持續到周日。

彭啟明說，周日晚上開始，新的一波冷空氣南下，這波冷高壓以東亞來看，會是入冬以來，到目前為止東亞最強的冷空氣，預計長江流域，例如上海都會降到零度上下，霜凍的分界也往南越過長江流域，整個中國南方都會降到10度以下。

彭啟明表示，而冷空氣要越過溫暖的海面上到台灣，都會有點改變，預期這波低溫時間點會在下周一到下周三，北部都會低溫下看14-16度，空曠地區低溫可能落到13-14度，這和目前各地都還有17-20度相比，有不小的落差。尤其是年長者要注意溫度的落差，是一個很嚴厲的環境考驗，要注意身體健康。

今年從11月底到目前的幾波冷空氣，還沒有碰觸到冷氣團的程度，彭啟明說，但相對水氣偏多，北部偏濕冷，感受上會比較冷，尤其配合上長時間的下雨，迎風面感受上會很強烈，預期北部短時間內，至少一到兩周內都沒有全面轉晴轉乾的跡象，不過有時還有幾小時到半天的空檔，務必要抓準時機。

彭啟明說，從大環境來看，反聖嬰的趨勢，南方的海水溫度較高，水氣擾動較多，配合上東北風，以及東北角特殊的地形因素是主因。不過好消息是這段期間，冷空氣反而對台灣影響尚未到非常的劇烈，短期內也尚未看到很強冷氣團或寒流的跡象，冬天還是正常到偏暖的機會略高。

彭啟明 冷氣團 低溫

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