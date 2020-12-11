宜蘭雨不停和反聖嬰有關？ 專家解惑

宜蘭縣成了雨不停國，和反聖嬰現象有關？「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，統計上「聖嬰現象」和「反聖嬰現象」對宜蘭在秋冬的降雨有很明顯的影響。出現「反聖嬰年」時，蘇澳雨量偏多的機率非常高，反之「聖嬰年」時雨量比較容易偏少。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，有宜蘭人指已經一個月沒看過地上是乾的了。這對中南部的朋友們很難想像，但今年入秋以來東北角、宜蘭的雨真的是「異常多」，10月至今蘇澳氣象站已經下了超過2400毫米的雨，新竹到嘉義一帶則都在50毫米以下，冬半季台灣東西的天氣真的是截然不同。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，有趣的現象是，統計上「聖嬰現象」和「反聖嬰現象」對宜蘭在秋冬的降雨有很明顯的影響。出現「反聖嬰年」時，蘇澳雨量偏多的機率非常高，反之「聖嬰年」時雨量比較容易偏少。

最極端的一年是1998年蘇澳站年雨量高達7205毫米，在10至12月就下了4760毫米，當年是明顯的反聖嬰年。

聖嬰和反聖嬰現象，「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專指出，對太平洋高壓、大陸冷高壓出海的位置，會有一些遙距的影響。一般來說當冷高壓偏北出海的時候，台灣附近的天氣變化較多，東北風挾帶的水氣也多，宜蘭、大台北一帶就容易下雨。