周末雨漸和緩 吳德榮：周日晚冷空氣南下

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北季風影響及中層水氣稍微增多，北部及東半部有局部雨，中部地區亦有局部短暫雨，但降雨量遠不及前一波。北台天氣濕涼，其他地區早晚涼。北部18至23度、中部19至27度、南部19至29度、東部19至28度。

明天東北季風影響，北台偏涼，其他地區早晚涼。水氣減少、天氣略好轉；大台北及東半部仍有局部短暫雨，桃園以南多雲時晴。

周日白天天氣好轉氣溫升，東半部仍有局部短暫雨，大台北東側亦有局部短暫雨的機率，桃園以南則為晴時多雲的天氣。

他說，周日晚至下周三另一波東北季風挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷，要注意保暖。下周一晚至周三清晨的夜晚、清晨，平地最低氣溫約可降至13度左右；氣象局的最低氣溫約在15度左右，與大陸冷氣團定義還差一點。

周日晚起至下周三仍然是迎風面的北部、東半部有雨、背風面的新竹以南晴時多雲的天氣。下周四冷空氣減弱、氣溫回升，天氣好轉，僅東半部仍有局部短暫雨的機率。