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地震後下班見特搜已集合 網友紛留言「謝謝消防員」

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北消防局指出，地震發生後1小時，特搜大隊已超過半數隊員完成集合，所幸並無意外發生。圖／新北消防局提供
新北消防局指出，地震發生後1小時，特搜大隊已超過半數隊員完成集合，所幸並無意外發生。圖／新北消防局提供

台灣東北部地區昨晚（11日）9點19分附近發生有感地震，根據氣象局資料顯示，芮氏規模6.7是今年最大的地震，地震發生時許多人紛紛報平安。有網友分享，下班牽車時發現新北消防局的消防弟兄已集合待命。不少人回應「辛苦了！謝謝你們」。

台灣東部海域發生規模6.7「全台有感」大地震，網友說「快嚇死，想到921」、「台北從上下開始，921也是」。不過根據中央災害應變中心通報，全台尚無重大災情，僅有新竹一棟建築物鋼筋掉落砸到下方車輛，並無傷亡。

今年度最大的地震發生後，不少人驚魂未定，紛紛關心身旁親友是否安全，也有網友分享照片指出，新北有群消防弟兄已集合待命。新北消防局指出，地震發生後1小時，特搜大隊已超過半數隊員完成集合，所幸並無意外發生。

新北消防局表示，若有大地震發生時就會緊急集合，每個月有2個縣市的消防局輪值，12月新北消防局是輪值的其中一個縣市，新北特搜大隊是由消防人員與義消所組成，若輪值當月有重大災害時，需2小時內攜帶裝備、證件完成集合。

許多網友見到消防隊員在地震發生後快速集合，紛紛留言「辛苦了」、「謝謝地震後立即動員集結的救援人員」。

新北消防局指出，地震發生後1小時，特搜大隊已超過半數隊員完成集合，所幸並無意外發生。圖／新北消防局提供
新北消防局指出，地震發生後1小時，特搜大隊已超過半數隊員完成集合，所幸並無意外發生。圖／新北消防局提供
新北消防局指出，地震發生後1小時，特搜大隊已超過半數隊員完成集合。圖／新北消防局提供
新北消防局指出，地震發生後1小時，特搜大隊已超過半數隊員完成集合。圖／新北消防局提供
台灣東北部地區昨晚（11日）9點19分附近發生有感地震，有網友分享，下班牽車時發現新北消防局的消防弟兄已集合待命。圖／翻攝自臉書「我是板橋人」
台灣東北部地區昨晚（11日）9點19分附近發生有感地震，有網友分享，下班牽車時發現新北消防局的消防弟兄已集合待命。圖／翻攝自臉書「我是板橋人」

地震 新北

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