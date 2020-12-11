國內修剪手首次武林大會登場 30名修剪手上樹挑戰
大安森林公園之友基金會執行長楊平世表示，鑑於都市林木面臨不當修剪的亂象，基金會與台北、新北、桃園三個樹木主管機關共同成立籌備委員會，舉辦國內第一場樹木修剪交流活動，也是國內修剪手首次武林大會，希望藉由專業界的自我提升，落實「樹健康、人安全、景觀美」的三大樹木修剪目標。
楊平世說，這次修剪示範交流活動的過程中，除了北部三都之外，並邀集幸町百年老樹聯盟、愛樹人協會等樹保團體，以及台北、新北兩市的樹保委員會委員研討活動規則與流程；另外也邀請農委會林業試驗所前所長黃裕星等人、樹木醫、樹藝師等專業人士組成裁判團。
激勵樹木修剪手自我提升 祭出高額獎金
基金會常務董事蔡建生表示，為了安全、健康和景觀的需要，樹木可以修剪，但千萬別把樹修成「殘障樹」，過度修剪之後，往往回不去原有的樣貌，甚至因此死亡。
他指出，樹木被錯誤修剪的問題根源，在於修剪目的、方法與技術錯亂，加上中央至今遲未訂頒樹藝專業人員的國家考試作法，面對從業人員素質良莠不齊的情況下，與其在每次樹木被斷頭的悲劇之後只能徒呼負負，不如整合業界力量、激勵在線上服務的修剪手自我提升，做出正向改變。
因此，基金會首度與北市公園處合作，以大安森林公園為交流「比武」場域，邀請全台樹木修剪手同場交流，並祭出首獎至少20萬元的高額獎金作為獎勵。
基金會表示，這次共54名修剪技術員報名這次交流活動，經過書面和實作的雙重審查，共有30名修剪技術員接受挑戰、爭取榮譽。
訂樹木修剪作業規範 不拿樹木當實驗品
基金會表示，這次修剪武林大會以公司或團體為單位，須具有三年以上的樹木修剪實作經驗，報名者須先通過主辦單位的資格書面審查，接著參加說明會了解活動規則和基金會訂頒的「樹木修剪作業規範」，以及一場戶外修剪的示範課程，確保參賽者清楚修剪方法、工序等活動規則。
此外，參與競技交流的團隊，賽前須逐一檢視每一棵樹木的健康狀況，提出「修剪施工計畫書」，詳列修剪目標、方式等，主辦單位審查通過後才能展開修剪，是一項修剪實力的大考驗。
基金會指出，主辦單位非常珍惜每棵樹，並非以樹木當作修剪的實驗品，因此訂出嚴謹的比賽作業流程，每個參賽團隊要在15個工作天內修剪100棵樹，由主辦單位各給付30萬元的施工費，每天現場至少有兩名評審委員監看，確保修剪品質，若發現修剪不當者，可要求立即改正或停工。
世界首創光達掃描留下紀錄 樹藝本土化重要里程碑
值得一提的是，這場樹木修剪示範賽不是專業修剪手孤芳自賞，屆時將邀請30名民眾按評分表評分，占總分30%，納入民眾對修剪成果的觀感與評價，建立民眾參與機制。
另外，每一區示範修剪的指定樹木，都將由台大森林系團隊各選出3棵特優型的成果，以光達掃描記錄修剪前後的樹木3D影像，除了清楚比較修剪前後的差異，也能長期追蹤修剪後的生長狀況，實證修剪效果。這項作法不但是世界首創，也是台灣樹藝本土化的重要里程碑。
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