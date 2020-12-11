聽新聞
test
0:00 / 0:00

防樹木不當修剪 北市推修剪零斷頭、老樹平安移回計畫

聯合報 / 記者鄭朝陽／即時報導
全台首屆樹木修剪交流活動10日在大安森林公園開鑼，30名修剪手爭取冠軍寶座，並藉此喚起園藝界對樹木正確修剪的重視。圖／大安森林公園之友基金會提供
全台首屆樹木修剪交流活動10日在大安森林公園開鑼，30名修剪手爭取冠軍寶座，並藉此喚起園藝界對樹木正確修剪的重視。圖／大安森林公園之友基金會提供

樹是幫城市降溫最好的退燒藥，也提供生態、景觀等功能，但常見樹木被不當過度修剪，甚至「斷頭」，不僅嚴重毀壞樹的外觀，樹也常因此致命，更會威脅用路人的生命安全。

北市副市長黃珊珊10日出席全台首屆樹木修剪交流活動開幕式時表示，大家對於樹木過度修剪到斷頭，都很反感，網路上看到很多抱怨，台北市願意帶頭宣示，要窮盡各種可能，做到「樹木修剪零斷頭」的示範城市，若需要修法，也會和議會充分合作。

黃珊珊並表示，市府正在盤點台北市的綠資源，包含未來要種更多的樹，落實氣候行動、改善熱島應。另外，除了公私部門的樹木要正確修剪之外，未來還將要求樹木若因開發行為必須移植，必須讓這些樹平安移出去，也要平安移回來，這部分要再透過法規面來要求，才不致讓人們有感情的樹四處流浪而老無所終。

國內首辦樹木修剪武林大會  倡議樹健康、人安全、景觀美

為了示範正確修剪樹木的作法，導正現行樹木修剪諸多缺失，促成從業人員的良性競爭，台北市工務局公園路燈工程管理處與大安森林公園之友基金會共同舉辦第一屆「大安森林公園樹木修剪示範交流活動」，邀請全台30名專業樹木修剪手同場交流，也是國內首見的樹木修剪武林大會，期盼藉由這項切磋交流活動，為台灣樹木修剪立下永續標竿，落實「樹健康、人安全、景觀美」的三大樹木修剪目標。

黃珊珊表示，她注意到網路上不少反映樹木被不當修剪的現象，尤其樹被斷頭的修剪法真是匪夷所思，等於要判樹死刑，讓很多人都很反感；台北市政府率先建立行道樹正確修剪規範，也已推動樹木修剪人員專業認證，第一步就要求市政府所屬的樹木不可以有斷頭現象。

私有樹木修剪標準應一致  須研議修法

至於企業和社區的樹木，黃珊珊認為要進一步研議，要求採取正確修剪的方式，至少和公部門的修剪標準一致；現在可以做的是希望社區和企業若要修剪樹木，建議找受頒認證的廠商。

她強調，市府願意窮盡各種努力，成為「樹木修剪零斷頭」的示範城市，若有需要修法的部分，也會和議會充分合作促成。

種樹30年、毀樹3分鐘  基金會訂出全台首份樹木修剪檢查表

黃珊珊說，熱島效應、氣候變遷日益嚴重，把都市的樹照顧好，就是最好的氣候行動。她強調，種一棵大樹要30年，毀掉一棵樹卻只要3分鐘，期待藉由樹木修剪交流活動，讓更多修剪手成為樹木的健康護理師，守護城市的綠資源，讓城市更宜人居。

台北市副市長黃珊珊（中）出席大安森林公園樹木修剪交流活動開幕式時，接受修剪大挑戰，所幸她當過童子軍，輕鬆過關，也宣示台北市要窮盡各種可能，做到「樹木修剪零斷頭」的示範城市。圖／大安森林公園之友基金會提供
台北市副市長黃珊珊（中）出席大安森林公園樹木修剪交流活動開幕式時，接受修剪大挑戰，所幸她當過童子軍，輕鬆過關，也宣示台北市要窮盡各種可能，做到「樹木修剪零斷頭」的示範城市。圖／大安森林公園之友基金會提供
台北市副市長黃珊珊（中）出席大安森林公園樹木修剪交流活動開幕式時，接受修剪大挑戰，所幸她當過童子軍，輕鬆過關，也宣示台北市要窮盡各種可能，做到「樹木修剪零斷頭」的示範城市。圖／大安森林公園之友基金會提供
台北市副市長黃珊珊（中）出席大安森林公園樹木修剪交流活動開幕式時，接受修剪大挑戰，所幸她當過童子軍，輕鬆過關，也宣示台北市要窮盡各種可能，做到「樹木修剪零斷頭」的示範城市。圖／大安森林公園之友基金會提供

北市 黃珊珊 大安森林公園

延伸閱讀

經長：民間自主標示美豬是否含萊劑 政府不干涉

標示「無萊劑美豬」？ 蘇貞昌：樂見廠商主動標示

蘇貞昌萊豬五原則 黃珊珊：更應標「是否含萊劑」

蘇貞昌嘆被嫌到流涎 黃珊珊：抱怨沒用 應跟人民溝通

相關新聞

明起空品一天比一天差 「橘警」範圍從高屏往北擴散

明起空氣品質一天比一天差，受東北風挾帶境外汙染物移入影響，橘色警戒區域將從高屏地區一路往北擴散到雲嘉南及中部地區，北台灣...

中橫便道10噸巨石突掉落 扯斷電線阻斷交通

中橫便道5.2公里處今天下午1時許發生落石坍方，10餘公噸的巨石從300公尺高的峭壁掉落，不僅壓壞護欄，也扯斷電線，阻斷...

防樹木不當修剪 北市推修剪零斷頭、老樹平安移回計畫

樹是幫城市降溫最好的退燒藥，也提供生態、景觀等功能，但常見樹木被不當過度修剪，甚至「斷頭」，不僅嚴重毀壞樹的外觀，樹也常...

生活美學／冬日溪谷祕境之湯

去年六月底開業便暴紅至今的「虹夕諾雅 谷關」，日前甫獲2020米其林指南「四紅樓（ F o u r Red Pavili...

陰雨日照少 失智易激躁

進入陰雨綿綿的冬天，北台灣十一月至今，有長達三分之二的時間都在下雨，台北榮總醫院老年精神科主任蔡佳芬表示，失智症患者長時...

我的經驗／20多歲溢奶 壓力引起泌乳素過高

口述／陳玉娟醫師

離奇！今年無颱風登陸 樹倒傷人砸車竟逾80件

今年沒有颱風登陸，根據大安森林公園之友基金會統計，台灣竟發生80件以上的樹木倒伏、樹枝傷人毀車事故，甚至有多人因此死亡，...

健康你我他／天天五蔬果 日喝2千CC水

現今社會人際互動頻繁，談吐的「口氣」很重要。談話時難聞的口臭，讓人難受，只想馬上離開，盡快去呼吸新鮮的空氣。

吃台酒香腸會不會吃到美豬？菸酒公司：優先使用本土肉品

含萊克多巴胺的美豬明年元旦即將開放進口，僅剩不到一個月，財政部長蘇建榮今天視察免稅商店及菸酒公司豬肉原料原產地標示執行情...

這一天出生的壽星有福了！可免費入住台中福華大飯店

台中福華大飯店慶祝25歲生日，推出「25有你真好」一系列慶祝活動，首波就祭出同年同月同日的福華同學優惠，1995年12月...

台11線磯崎段路基流失 工務段籲儘速通過

花蓮豐濱鄉磯崎村台11線39.6公里處北上路段，因連日大雨地下水滲流，約有長20公尺、高25公尺的邊坡崩塌，導致北上車道...

女口臭2年！連男友都拒絕接吻 醫揪真相嘆「這難以察覺」

口臭是許多人的困擾之一，一般人發現自己有口臭，會趕緊刷牙清潔或嚼食口香糖，若持續無法改善，多半人會以為是「胃食道逆流」，日前一名女...

熱門新聞

全台有感！地震規模6.7 北部震度4級搖晃超過半分鐘

地牛翻身！ 花東地區發生有感地震 台鐵部分班次延誤

地震規模6.7隔離者崩潰「能逃嗎？」 指揮中心：請戴口罩

桂冠「巧克力湯圓」賣近300萬元！停售7萬盒開放免費索取

今天強震「百年一次輪迴」地震專家點名這地區快輪到

北北基大雨特報 吳德榮：周日冷空氣將創入冬最低溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。