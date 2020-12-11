防樹木不當修剪 北市推修剪零斷頭、老樹平安移回計畫

樹是幫城市降溫最好的退燒藥，也提供生態、景觀等功能，但常見樹木被不當過度修剪，甚至「斷頭」，不僅嚴重毀壞樹的外觀，樹也常因此致命，更會威脅用路人的生命安全。

台北市副市長黃珊珊10日出席全台首屆樹木修剪交流活動開幕式時表示，大家對於樹木過度修剪到斷頭，都很反感，網路上看到很多抱怨，台北市願意帶頭宣示，要窮盡各種可能，做到「樹木修剪零斷頭」的示範城市，若需要修法，也會和議會充分合作。

黃珊珊並表示，市府正在盤點台北市的綠資源，包含未來要種更多的樹，落實氣候行動、改善熱島應。另外，除了公私部門的樹木要正確修剪之外，未來還將要求樹木若因開發行為必須移植，必須讓這些樹平安移出去，也要平安移回來，這部分要再透過法規面來要求，才不致讓人們有感情的樹四處流浪而老無所終。

國內首辦樹木修剪武林大會 倡議樹健康、人安全、景觀美

為了示範正確修剪樹木的作法，導正現行樹木修剪諸多缺失，促成從業人員的良性競爭，台北市工務局公園路燈工程管理處與大安森林公園之友基金會共同舉辦第一屆「大安森林公園樹木修剪示範交流活動」，邀請全台30名專業樹木修剪手同場交流，也是國內首見的樹木修剪武林大會，期盼藉由這項切磋交流活動，為台灣樹木修剪立下永續標竿，落實「樹健康、人安全、景觀美」的三大樹木修剪目標。

黃珊珊表示，她注意到網路上不少反映樹木被不當修剪的現象，尤其樹被斷頭的修剪法真是匪夷所思，等於要判樹死刑，讓很多人都很反感；台北市政府率先建立行道樹正確修剪規範，也已推動樹木修剪人員專業認證，第一步就要求市政府所屬的樹木不可以有斷頭現象。

私有樹木修剪標準應一致 須研議修法

至於企業和社區的樹木，黃珊珊認為要進一步研議，要求採取正確修剪的方式，至少和公部門的修剪標準一致；現在可以做的是希望社區和企業若要修剪樹木，建議找受頒認證的廠商。

她強調，市府願意窮盡各種努力，成為「樹木修剪零斷頭」的示範城市，若有需要修法的部分，也會和議會充分合作促成。

種樹30年、毀樹3分鐘 基金會訂出全台首份樹木修剪檢查表

黃珊珊說，熱島效應、氣候變遷日益嚴重，把都市的樹照顧好，就是最好的氣候行動。她強調，種一棵大樹要30年，毀掉一棵樹卻只要3分鐘，期待藉由樹木修剪交流活動，讓更多修剪手成為樹木的健康護理師，守護城市的綠資源，讓城市更宜人居。