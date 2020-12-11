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離奇！今年無颱風登陸 樹倒傷人砸車竟逾80件

聯合報 / 記者鄭朝陽／即時報導
今年沒有颱風登陸，根據大安森林公園之友基金會統計，台灣竟發生80件以上的樹木倒伏、樹枝傷人毀車事故，甚至有多人因此死亡，專家指許多是不當修剪種下的因。記者鄭朝陽／攝影
今年沒有颱風登陸，根據大安森林公園之友基金會統計，台灣竟發生80件以上的樹木倒伏、樹枝傷人毀車事故，甚至有多人因此死亡，專家指許多是不當修剪種下的因。記者鄭朝陽／攝影

今年沒有颱風登陸，根據大安森林公園之友基金會統計，台灣竟發生80件以上的樹木倒伏、樹枝傷人毀車事故，甚至有多人因此死亡，日前北市信義區就又發生一起大樹倒塌砸壞車輛和民房事件。台北市副市長黃珊珊10日出席全台首屆樹木修剪交流活動開幕式時，對此數字大感震驚，直問「怎麼這麼多件？」

不當修剪  種下樹木倒伏前因

大安森林公園之友基金會副執行長陳鴻楷解釋，許多事故可能都是不當修剪種的因，幾年後造成這些慘劇，其中有些是事前未察覺的病蟲害所致，要預防這些事故，修剪前的樹木結構檢查顯得格外重要；只要確實按照修剪的SOP，既能守護樹的健康，也能確保城市綠樹形成的美麗景觀，更重要的是維護人車安全。

陳鴻楷表示，近年城市裡的樹木常被不當修剪而斷頭，這錯誤的一刀造成綠樹肢體殘障、甚至成了枯木；最常見情形是錯誤下刀，除可能因為切除傷口過大，造成腐朽菌入侵，形成樹幹中空，要了樹的命，許多切口會長出不定芽，一段時間後長成不定枝，這些不定枝的結構相對不穩定，遇雨和強風很容易斷裂傷人毀車。

台北市政府和大安森林公園之友基金會也共同完成國內第一份完整的樹木修剪檢查表和紀錄表，可供各縣市政府和園藝廠商作為樹木修剪計畫SOP的參考，進一步為修剪品質、樹木健康把關。

大安森林公園之友基金會近年來引進日本樹木醫、美國ISA樹藝師等系統，期待透過先進國家的樹木養護技術，提升台灣樹木養護的技術與專業能力。

修剪有原則  每年修剪總葉量以25%為上限

基金會表示，樹種不同，修剪的季節也不一樣；例如常綠樹要在春季萌芽前修剪，落葉樹就必須在休眠期修剪，才不會影響其生長。樹木的樹冠若有鳥巢或其他重要生物棲息，或有病蟲害傳播之虞等狀況，也應與主管機關討論確認後，再決定是否修剪。

至於樹木修剪幅度該如何拿捏？大原則是應該保持原有的樹形，萬萬不可施行「截幹」修剪，也就是平時常見斷頭式的錯誤修剪方式，不僅可能造成樹木因無法行光合作用或因腐朽菌入侵而死亡，即使存活，日後也會長出不定枝，恐斷落危及用路人安全。

修剪樹冠的概念也一樣，正確的樹冠修剪就像剪髮「打薄」一般，主要是疏剪枝葉，每年修剪以總葉量25%為上限，修剪完的樹高與樹冠冠幅也不改變，目的在增加樹冠的透光及透風度，並改善枝條結構，更能抵抗強風吹襲。

大安森林公園 事故 北市

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