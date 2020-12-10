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地震超有感！花蓮4級搖一秒 馬上驗出在地人還是遊客

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
圖為花蓮東大門夜市。 聯合報系資料照／記者王思慧攝影
圖為花蓮東大門夜市。 聯合報系資料照／記者王思慧攝影

台灣晚上9時許，發生有感地震，花蓮市區搖晃長達近一分鐘左右，不少民眾收到國家級警報，由於搖晃程度過大，還有遊客在民宿內，無法即時跑出屋外。花蓮居民看到不少遊客，陸續逃到室外，還笑稱，在地人已經習慣這種程度的搖晃，只有外地客會驚慌。

這起地震發生在9時19分，震央位在台灣東部海域，芮氏規模約6.7，而花蓮市仍有4級規模的有感地震，地震發生當時，在某熱炒店餐廳的遊客說，地震當下，餐廳內所有客人都安靜，彷彿時間禁止，接著，感受到搖晃幾秒後，開始有人往室外跑，只有少許人無畏地震繼續用餐。

洪姓男子表示，這樣搖晃的程度，對花蓮人來說，經常能感受，所有會趕緊跑出室外的，一秒就能分辨是在地還是外的人。

此外，也有遊客錄下地震當時，民宿內部劇烈搖晃，完全無法第一時間跑出室外，只能暫時找遮蔽物等得地震停歇。

台灣今晚發生超有感地震，根據中央氣象局地震報告，最大震動4級。圖／中央氣象局提供
台灣今晚發生超有感地震，根據中央氣象局地震報告，最大震動4級。圖／中央氣象局提供

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