吃台酒香腸會不會吃到美豬？菸酒公司：原則用國產肉品

含萊克多巴胺的美豬明年元旦即將開放進口，僅剩不到一個月，財政部長蘇建榮今天視察免稅商店及菸酒公司豬肉原料原產地標示執行情形。開放美豬進口後，會不會吃到美豬做的台酒香腸、泡麵等產品？財政部可否掛保證，台酒絕對不會用美豬當原料？蘇建榮避答，菸酒公司董事長丁彥哲表示，「優先使用本土肉品」。

菸酒公司目前販售的產品中，有廿二項含有豬肉，包括廣受歡迎的紅麴香腸、紅麴豬腳、紹興豬肉條、東坡肉泡麵等，目前除香腸的腸衣是西班牙進口外，其他豬肉原料來源都是台灣豬肉。

開放美豬進口後，價格具競爭性，是否考慮以美豬作為產品原料？丁彥哲表示，原則上現在台酒生產的相關產品都是以國內生產的優良肉品為主，國內畜產業發達，肉品來源會優先使用本土肉品。

至於美豬開放進口後，會不會品嘗美豬產品？蘇建榮說，現在在市場上買的就是國產豬，他也習慣吃國產豬。蘇建榮沒有正面回答會不會吃美豬，也沒有掛保證台酒不會使用美豬。

財政部表示，衛福部已公告豬肉及豬可食部位原料的原產地標示規定，為確認財政部所屬機關販售業者均依規定完成標示，蘇建榮昨率領關務署、國庫署同仁視察台北關松山分關免稅商店及菸酒公司台北營業處豬肉豬原料原產地標示執行情形，確保產品原料原產地資訊透明，方便民眾安心選擇。

訪查結果，昇恆昌免稅商店所販售國產豬肉乾已放置立牌標示，且外包裝均註明豬肉原料產地。菸酒公司已放置立牌標示，其販售的豬腳、香腸商品已標示「ＣＡＳ台灣優良農產品標誌」，滷肉蛋及東坡肉泡麵外包裝均張貼來源產地標示。