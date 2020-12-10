快訊

21:20地牛翻身！ 北部、宜蘭、花蓮、竹苗、中部都有感

獨／失蹤母女案罹癌外婆走遍台灣尋人12年 淚崩曝身世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃台酒香腸會不會吃到美豬？菸酒公司：原則用國產肉品

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

含萊克多巴胺的美豬明年元旦即將開放進口，僅剩不到一個月，財政部長蘇建榮今天視察免稅商店及菸酒公司豬肉原料原產地標示執行情形。開放美豬進口後，會不會吃到美豬做的台酒香腸、泡麵等產品？財政部可否掛保證，台酒絕對不會用美豬當原料？蘇建榮避答，菸酒公司董事長丁彥哲表示，「優先使用本土肉品」。

菸酒公司目前販售的產品中，有廿二項含有豬肉，包括廣受歡迎的紅麴香腸、紅麴豬腳、紹興豬肉條、東坡肉泡麵等，目前除香腸的腸衣是西班牙進口外，其他豬肉原料來源都是台灣豬肉。

開放美豬進口後，價格具競爭性，是否考慮以美豬作為產品原料？丁彥哲表示，原則上現在台酒生產的相關產品都是以國內生產的優良肉品為主，國內畜產業發達，肉品來源會優先使用本土肉品。

至於美豬開放進口後，會不會品嘗美豬產品？蘇建榮說，現在在市場上買的就是國產豬，他也習慣吃國產豬。蘇建榮沒有正面回答會不會吃美豬，也沒有掛保證台酒不會使用美豬。

財政部表示，衛福部已公告豬肉及豬可食部位原料的原產地標示規定，為確認財政部所屬機關販售業者均依規定完成標示，蘇建榮昨率領關務署、國庫署同仁視察台北關松山分關免稅商店及菸酒公司台北營業處豬肉豬原料原產地標示執行情形，確保產品原料原產地資訊透明，方便民眾安心選擇。

訪查結果，昇恆昌免稅商店所販售國產豬肉乾已放置立牌標示，且外包裝均註明豬肉原料產地。菸酒公司已放置立牌標示，其販售的豬腳、香腸商品已標示「ＣＡＳ台灣優良農產品標誌」，滷肉蛋及東坡肉泡麵外包裝均張貼來源產地標示。

美豬 肉品 泡麵

延伸閱讀

台酒肉製品原料 丁彥哲：優先用台灣豬

財政部出招打炒房 蘇建榮：最快明年修房屋稅條例

抑房價不合理上漲 終見超前部署

持有房屋4戶以上比重 立委指實際17.4％ 囤房嚴重

相關新聞

女口臭2年！連男友都拒絕接吻 醫揪真相嘆「這難以察覺」

口臭是許多人的困擾之一，一般人發現自己有口臭，會趕緊刷牙清潔或嚼食口香糖，若持續無法改善，多半人會以為是「胃食道逆流」，日前一名女...

明起空品一天比一天差 「橘警」範圍從高屏往北擴散

明起空氣品質一天比一天差，受東北風挾帶境外汙染物移入影響，橘色警戒區域將從高屏地區一路往北擴散到雲嘉南及中部地區，北台灣...

中橫便道10噸巨石突掉落 扯斷電線阻斷交通

中橫便道5.2公里處今天下午1時許發生落石坍方，10餘公噸的巨石從300公尺高的峭壁掉落，不僅壓壞護欄，也扯斷電線，阻斷...

東北季風影響13日起變冷 中部以北低溫下探15度

氣象局今天表示，明天至12日水氣較少，主要在基隆北海岸會有局部大雨的機率；13日起東北季風及冷空氣影響，一直到16日的夜...

食藥署歷經4年觀察員獲認可！以「Taiwan FDA」加入化妝品國際組織

與國際接軌，衛福部食藥署宣布以台灣食藥署（Taiwan FDA）的名義正式加入國際化妝品法規合作會議（ICCR）會員，可...

吃台酒香腸會不會吃到美豬？菸酒公司：原則用國產肉品

含萊克多巴胺的美豬明年元旦即將開放進口，僅剩不到一個月，財政部長蘇建榮今天視察免稅商店及菸酒公司豬肉原料原產地標示執行情...

這一天出生的壽星有福了！可免費入住台中福華大飯店

台中福華大飯店慶祝25歲生日，推出「25有你真好」一系列慶祝活動，首波就祭出同年同月同日的福華同學優惠，1995年12月...

台11線磯崎段路基流失 工務段籲儘速通過

花蓮豐濱鄉磯崎村台11線39.6公里處北上路段，因連日大雨地下水滲流，約有長20公尺、高25公尺的邊坡崩塌，導致北上車道...

明北部、東北部較涼 氣象局：迎風面放晴要再等等

受到東北季風影響，氣象局表示，明天北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，台灣...

偏鄉自用車當公車用 交通部：需保乘客責任險

計程車是否投保乘客責任險日前引發各界討論，不過為了保障乘客權益，交通部日前率先公告，要求將自用車用來經營偏遠路線的汽車客...

高鐵要採購新車！日方開出每組50億 林佳龍：也接洽歐系德國

台灣高鐵公司因應運量規劃採購新車，但日方曾開出一組列車新台幣50億元價格，交通部長林佳龍今天表示，尊重高鐵公司專業判斷，...

東北風影響 新北基隆大雨特報

中央氣象今天表示，因東北風影響，針對基隆市、新北市發布大雨特報

熱門新聞

地牛翻身！ 花東地區發生有感地震 台鐵部分班次延誤

全台有感！地震規模6.7 北部震度4級搖晃超過半分鐘

北北基大雨特報 吳德榮：周日冷空氣將創入冬最低溫

抵制福灣害慘可可產業？網列世界大賽證明：台灣巧克力本身就超強

健康主題館╱長時間盤腿坐 小心傷腰椎

桂冠「巧克力湯圓」賣近300萬元！停售7萬盒開放免費索取

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。