明起空品一天比一天差 「橘警」範圍從高屏往北擴散

明起空氣品質一天比一天差，受東北風挾帶境外汙染物移入影響，橘色警戒區域將從高屏地區一路往北擴散到雲嘉南及中部地區，北台灣空品也從良好等級變成普通等級。

空品監測網指出，11日受東北風及南方雲系影響，竹苗以北位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，汙染物較易累積。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

12日東北季風增強，東北風可能挾帶微量境外汙染物移入，並隨時間南下影響至中南部地區，其影響程度須視上游累積程度和降雨情形有所變化。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部及宜蘭空品區為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

13日仍受東北季風影響，東北風持續挾帶微量境外汙染物移入影響台灣，中南部地區位於下風處，汙染物較易累積，西半部地區多為普通至橘色提醒等級。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。