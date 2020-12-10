明北部、東北部較涼 氣象局：迎風面放晴要再等等

受到東北季風影響，氣象局表示，明天北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；基隆北海岸有雨，並有局部大雨發生的機率，台灣北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區及澎湖亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團中提醒，東北季風還會持續影響一周左右，迎風面要放晴還得再等等了，其中在基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨較持續，也有局部大雨發生的機率，要留意可能有坍方、落石，注意安全。

氣象局表示，中南部地區昨由於南方雲系移入，也有較明顯降雨的情形，不過南方移入的水氣逐漸減少，明天仍有些零星雨，12日之後又回到多雲到晴的天氣，這波降雨對中南部的水情幫助仍有限，還是要記得節約用水。

氣象局表示，因為東北季風影響，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；花東沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動或作業也要注意安全。