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偏鄉自用車當公車用 交通部：需保乘客責任險

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」二年，讓學童放學有車可搭。記者侯俐安／攝影
交通部在台東縣延平鄉推動「噗噗共乘」二年，讓學童放學有車可搭。記者侯俐安／攝影

計程車是否投保乘客責任險日前引發各界討論，不過為了保障乘客權益，交通部日前率先公告，要求將自用車用來經營偏遠路線的汽車客運業，需投保乘客責任險，最低投保金額為每一乘客死亡給付150萬元。

實際上，偏鄉地區聚落分散、運輸需求不穩定，為了解決偏鄉交通問題，交通部因此修法放寬自用車加入市區公車業，地方政府可依各自需求規畫及上路，除得公告徵求市區汽車客運業、計程車客運業經營外，無業者有意願時，亦可輔導當地社會團體或個人以成立市區汽車客運業方式經營

不過交通部路政司表示，依照目前公路法的規定，只有公路汽車客運業、市區汽車客運業與遊覽車客運業，應投保乘客責任險；反觀計程車客運業、計程車客運服務業則沒有硬性規定，只有加入「車隊」的計程車須投保，且由車隊負擔保費。

路政司表示，儘管立法院日前提案修法，將計程車客運業、計程車客運服務業，也要求納入投保乘客責任保險的行列，日前才剛初審通過，不過在還未修法通過前，為保障乘客權益，因此透過公告強制要求，若是計程車從事偏遠路線的市區公車業，也須保乘客責任險，最低投保金額為每一乘客死亡給付150萬元。

計程車 偏鄉 保險

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