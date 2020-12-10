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女口臭2年！連男友都拒絕接吻 醫揪真相嘆「這難以察覺」

聯合新聞網 / 綜合報導
醫生壓出2公分長的扁桃腺結石。圖／截自YouTube
醫生壓出2公分長的扁桃腺結石。圖／截自YouTube

口臭是許多人的困擾之一，一般人發現自己有口臭，會趕緊刷牙清潔或嚼食口香糖，若持續無法改善，多半人會以為是「胃食道逆流」，日前一名女子口臭長達2年，男友都不願意跟她接吻，看了諸多醫生，吃了多種胃藥都無改善，最後才發現原來是有「扁桃腺結石」藏在喉嚨深處，連醫生都說「難以察覺」。

耳鼻喉科醫師陳亮宇在節目《醫師好辣》分享，有位20幾歲的女上班族，因為長期感到「喉嚨卡卡」去看醫生，醫生都跟她說是「胃食道逆流」所導致，反覆吃了多種胃藥都無改善，還跑去看腸胃科照胃鏡，狀況還是不見好轉，最後甚至吃胃藥吃到「覺得自己胃壞掉了」。

該女子求助無門下，找到陳亮宇醫師的門診，並告訴醫生除了長達2年「喉嚨卡卡」外，只要一張嘴，就會飄出惡臭，連男友都受不了，拒絕跟她有接吻上的親密接觸。陳醫師聽完症狀後，幫她用棉花棒壓她的喉嚨查看才發覺，喉嚨裡面有多顆扁桃腺結石，其中最大的結石擠出後有2公分，也因為這些結石的關係，才會造成該女子有口臭的問題。

陳亮宇醫師表示，該女子的扁桃腺結石，其實一開始是看不到的，所以很多醫生查看的時候不容易發現，要很仔細去看才會注意，直呼「她這兩年都飽受卡魚刺在喉嚨的感覺，真的很痛苦！」

據了解，扁桃腺結石是口腔內藏於齶扁桃體上的鈣化物，這些鈣化物常常是食物殘渣及細菌所組成，所以容易導致嘴腔惡臭，患者可靠飯後刷牙保持乾淨，讓惡臭味降低，若還是無法改善，可去看耳鼻喉科門診，經醫生評估切除扁桃腺。

醫師

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