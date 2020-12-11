客製化花藝也能做電商，SHOPLINE 助花意空間佈局「數位虛擬花店」

2020 年零售業者因新冠肺炎疫情影響紛紛開展線上通路，仍有不少店家因為商品性質而觀望不前。以婚宴會場、精品活動合作聞名的花藝店「花意空間」，卻超前部署拓展電商通路，透過客製化的花束搶佔線上商機、更在今年母親節檔期利用線上網店提升品牌曝光，大幅增加品牌的會員與 LINE 好友數，以利進行顧客再行銷。透過電商通路作為銷售生力軍，結合實體店面提供的專業花藝服務，在疫情間仍創下好的銷售成績，正是花意空間把握數位轉型的美好成果。

重新定義花店概念，「花意空間」透過電商讓消費者也能下單客製化花藝於 1996 成立於台北的花意空間，為台灣最具規模的花店之一，創辦人師承法國有名花藝師，為了把法國的工藝及美學透過實體的花藝佈置傳達給更多台灣人。如今花意空間在台灣已有兩間實體店面，在上海更成立旗艦店和四家分店，除了提供客製化花藝服務、會場佈置外，近期更發展花藝課程。

花意空間於新光三越 A8 所設立的門市。 圖／SHOPLINE 提供

經營即將邁向 25 年的花意空間，仍致力在經營模式上追求創新，年初雖然有許多實體店面受疫情影響，但花意空間團隊卻早已進行數位轉型，並透過 SHOPLINE 開啟電商經營之路，讓喜愛精緻花藝的朋友們能夠不受疫情限制，隨時訂購花束、即時掌握花店資訊。

花意空間透過品牌官網販售花束、課程與分享品牌活動。 圖／SHOPLINE 提供

談及選擇 SHOPLINE 的原因，花意空間的員工分享到，SHOPLINE 的操作介面好看、直覺，且 SHOPLINE 的 SEO 工具也不斷在優化與進步，能幫助花意空間更容易被消費者搜尋到，有效提升品牌曝光與搜尋引擎排名。此外，SHOPLINE POS 系統也是未來參與線下市集、快閃店時的一大助力，除了能夠協助快速收銀，內建的快速集客功能也能幫助品牌 3 秒就留下會員資料，把握線下活動的豐富人潮，以利品牌後續行銷宣傳。

不再只用名片留客 透過 LINE 帳戶、全通路經營會員數快速提升三成從實體店面轉為全通路經營，花意空間的感觸很深，過去實體店面在蒐集會員時，僅限於透過名片交流的獲客方式留住顧客，客戶資訊建檔耗時、且缺乏宣傳管道吸引消費者回流。但開啟電商經營後，就可利用 SHOPLINE 智能廣播中心以 LINE、Email 等管道推播最新消息給消費者。今年母親節花意空間的會員轉換率及 LINE 好友數，就是藉助此服務而大幅提升了三成。

花意空間藉由 LINE 帳號發送優惠券與訊息，讓消費者回到實體店面進行消費，除了成功吸引更多顧客外，也能了解顧客是從哪個管道前來消費。於此同時，還能透過 SHOPLINE 後台，將消費者資訊進行顧客分眾，依據年齡、生日、客單價等資訊，投其所好的寄出再行銷優惠，提供完善購物體驗，並經營長遠的熟客關係。

電商成未來趨勢 花意空間耕耘實體門市並持續經營電商通路為了提供消費者更多元的體驗模式，花意空間今年更打造「花意空間+」新品牌，利用花卉結合咖啡、傢飾、畫、香水等不同業態，創造出新的消費體驗空間。明年花意空間將持續將品牌推廣到全台灣，並加強拓展上海市場。花意空間也提到，電商已成為未來趨勢，加上線上的獲客空間更大，且沒有時間、人力等限制，只需少數人力進行管理即可發揮很大的成效，且成本及收益較易預估，對於品牌經營來說有很大的助力。

SHOPLINE 攜旗下品牌登上亞洲手創展 邀請手創業者開創電商路今年 SHOPLINE 首次帶領旗下風格電商登上亞洲手創展，其中花意空間也共襄盛舉參與線下展會與市集。此次 SHOPLINE 不僅邀約旗下品牌參與，更透過互動遊戲「奔跑吧！衝出你的創業『織』路」加深和現場互動，四天展期也吸引超過兩百位民眾一同參與，編織出各自心目中的創業路。

『奔跑吧！衝出你的創業「織」路』邀請現場民眾根據身份，編織出屬於自己的創業路。 圖／SHOPLINE 提供

SHOPLINE 觀察到不同創業族群有各自在意的事，例如對學生族群來說，創業的最大動機為「自我挑戰，反正失敗也能當經驗」，而上班族則認為創業可以「做為副業，也增加額外收入」。此外，有高達六成的創業者，皆選擇「建立品牌官網」作為主要通路，次之則為上架商城平台，而市集擺攤、寄櫃寄賣則排名第三。這些觀察皆顯示創業、品牌官網的想法已在許多人的心中萌芽，至今已協助超過 25 萬品牌網路開店的 SHOPLINE 也期許自己，持續優化一站式智慧開店服務，以及 O2O 虛實整合等全通路解決方案，協助更多手創業者開啟創業之路。