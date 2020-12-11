客製化花藝也能做電商，SHOPLINE 助花意空間佈局「數位虛擬花店」

文 / SHOPLINE 提供

2020 年零售業者因新冠肺炎疫情影響紛紛開展線上通路，仍有不少店家因為商品性質而觀望不前。以婚宴會場、精品活動合作聞名的花藝店「花意空間」，卻超前部署拓展電商通路，透過客製化的花束搶佔線上商機、更在今年母親節檔期利用線上網店提升品牌曝光，大幅增加品牌的會員與 LINE 好友數，以利進行顧客再行銷。透過電商通路作為銷售生力軍，結合實體店面提供的專業花藝服務，在疫情間仍創下好的銷售成績，正是花意空間把握數位轉型的美好成果。

重新定義花店概念，「花意空間」透過電商讓消費者也能下單客製化花藝
於 1996 成立於台北的花意空間，為台灣最具規模的花店之一，創辦人師承法國有名花藝師，為了把法國的工藝及美學透過實體的花藝佈置傳達給更多台灣人。如今花意空間在台灣已有兩間實體店面，在上海更成立旗艦店和四家分店，除了提供客製化花藝服務、會場佈置外，近期更發展花藝課程。

花意空間於新光三越 A8 所設立的門市。 圖／SHOPLINE 提供
花意空間於新光三越 A8 所設立的門市。 圖／SHOPLINE 提供

經營即將邁向 25 年的花意空間，仍致力在經營模式上追求創新，年初雖然有許多實體店面受疫情影響，但花意空間團隊卻早已進行數位轉型，並透過 SHOPLINE 開啟電商經營之路，讓喜愛精緻花藝的朋友們能夠不受疫情限制，隨時訂購花束、即時掌握花店資訊。

花意空間透過品牌官網販售花束、課程與分享品牌活動。 圖／SHOPLINE 提供
花意空間透過品牌官網販售花束、課程與分享品牌活動。 圖／SHOPLINE 提供

談及選擇 SHOPLINE 的原因，花意空間的員工分享到，SHOPLINE 的操作介面好看、直覺，且 SHOPLINE 的 SEO 工具也不斷在優化與進步，能幫助花意空間更容易被消費者搜尋到，有效提升品牌曝光與搜尋引擎排名。此外，SHOPLINE POS 系統也是未來參與線下市集、快閃店時的一大助力，除了能夠協助快速收銀，內建的快速集客功能也能幫助品牌 3 秒就留下會員資料，把握線下活動的豐富人潮，以利品牌後續行銷宣傳。

不再只用名片留客 透過 LINE 帳戶、全通路經營會員數快速提升三成
從實體店面轉為全通路經營，花意空間的感觸很深，過去實體店面在蒐集會員時，僅限於透過名片交流的獲客方式留住顧客，客戶資訊建檔耗時、且缺乏宣傳管道吸引消費者回流。但開啟電商經營後，就可利用 SHOPLINE 智能廣播中心以 LINE、Email 等管道推播最新消息給消費者。今年母親節花意空間的會員轉換率及 LINE 好友數，就是藉助此服務而大幅提升了三成。

花意空間藉由 LINE 帳號發送優惠券與訊息，讓消費者回到實體店面進行消費，除了成功吸引更多顧客外，也能了解顧客是從哪個管道前來消費。於此同時，還能透過 SHOPLINE 後台，將消費者資訊進行顧客分眾，依據年齡、生日、客單價等資訊，投其所好的寄出再行銷優惠，提供完善購物體驗，並經營長遠的熟客關係。

電商成未來趨勢 花意空間耕耘實體門市並持續經營電商通路
為了提供消費者更多元的體驗模式，花意空間今年更打造「花意空間+」新品牌，利用花卉結合咖啡、傢飾、畫、香水等不同業態，創造出新的消費體驗空間。明年花意空間將持續將品牌推廣到全台灣，並加強拓展上海市場。花意空間也提到，電商已成為未來趨勢，加上線上的獲客空間更大，且沒有時間、人力等限制，只需少數人力進行管理即可發揮很大的成效，且成本及收益較易預估，對於品牌經營來說有很大的助力。

SHOPLINE 攜旗下品牌登上亞洲手創展 邀請手創業者開創電商路
今年 SHOPLINE 首次帶領旗下風格電商登上亞洲手創展，其中花意空間也共襄盛舉參與線下展會與市集。此次 SHOPLINE 不僅邀約旗下品牌參與，更透過互動遊戲「奔跑吧！衝出你的創業『織』路」加深和現場互動，四天展期也吸引超過兩百位民眾一同參與，編織出各自心目中的創業路。

『奔跑吧！衝出你的創業「織」路』邀請現場民眾根據身份，編織出屬於自己的創業路。 圖／SHOPLINE 提供
『奔跑吧！衝出你的創業「織」路』邀請現場民眾根據身份，編織出屬於自己的創業路。 圖／SHOPLINE 提供

SHOPLINE 觀察到不同創業族群有各自在意的事，例如對學生族群來說，創業的最大動機為「自我挑戰，反正失敗也能當經驗」，而上班族則認為創業可以「做為副業，也增加額外收入」。此外，有高達六成的創業者，皆選擇「建立品牌官網」作為主要通路，次之則為上架商城平台，而市集擺攤、寄櫃寄賣則排名第三。這些觀察皆顯示創業、品牌官網的想法已在許多人的心中萌芽，至今已協助超過 25 萬品牌網路開店的 SHOPLINE 也期許自己，持續優化一站式智慧開店服務，以及 O2O 虛實整合等全通路解決方案，協助更多手創業者開啟創業之路。

SHOPLINE 官方網站

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