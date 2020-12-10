全家提供1億點學習點數 供新北學生免費換禮品

新北市積極發展數位學習，近兩年投入5億元打造全國最多的455間智慧教室，除此之外，市府還與全家便利商店合作，只要孩童在親師生平台學習完成任務，便可到店兌換優質獎品，盼藉由智慧科技，增加小朋友學習動力。

新北市長侯友宜今日在新北市府全家便利商店見證市府與全家便利商店的簽約儀式，文德國小的學童也到場參加活動，把現場擠得水洩不通，氣氛熱絡。

侯友宜表示，全家便利商店捐贈1億點的APP數位學習點數，讓小朋友可以藉由自主學習到便利商店換喜歡的文具、玩具，此舉可讓小朋友增加學習動力，相當感謝全家對新北市教育學習的協助。

薛東都指出，全家便利商店與新北市合作推動數位學習，學生只要在親師生平台線上學習即可獲得點數，再至「全家」兌換獎品，藉此提升其學習動機與成就，不僅為教育盡一份心力，更是全家APP點數多元應用的新里程碑。

教育局表示，全家此次提供的禮品包括奇異筆、螢光筆、立可帶、橡皮擦還有零食、飲料及寶可夢小皮包，許多孩子看得都相當興奮，笑著會想為了禮品更認真學習。

教育局補充，市府除了與業者合作，在校園設備上也有大幅提升，光2019、2020年就已經投入5億元，在新北各個校園建置455間智慧教室，為全國最多，每間智慧教室皆配有86吋觸控電視、平板電腦、充電車及無線基地台。