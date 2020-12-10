氣候變遷績效台灣列全球倒數第五 環團籲減煤

德國看守協會日前公佈2021氣候變遷績效指標（CCPI），台灣仍敬陪末座名列倒數第五，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，台灣應盡速提出明確的無煤期程表，才能擺脫氣候績效後段班，若要爭取明年在英國舉辦的聯合國氣候峰會（COP26），必須在明年十月前提交國家溫室氣體減量貢獻，「提煤救氣候」才有機會。

多個環團今天聯合舉辦記者會要求台灣落實減煤，環團指出，全台燃煤裝置容量這兩年都比2018年增加10%，比2016年增20%；2016年至2020年全台燃煤發電占比约在46%，沒有顯著減少。

葉光芃說，日本今年宣布2050年淨零碳排、氣候政策加分，CCPI評比一口氣上升6名，南韓雖也大動作宣示2050淨零碳排及綠色新政預算，但因缺乏明確達標路徑，以及國內外持續燃煤擴張及投資煤電，排名依舊落後，顯見停止燃煤才是CCPI評比的最重要關鍵。

南部反空汙聯盟發言人李建誠說， 身為高雄人這兩天感受很深刻，就算沒有燒稻草但空品仍不好，高雄前副市長陳雄文當初一口答應高雄加入國際無煤聯盟，但高市府卻毫無相關作為，拿不出無煤期程與路徑，雖然日前高雄市長陳其邁提出興達擴大減煤，但實際政策也只是4月9月上旬減15%，而今年興達已兩次增加發電量，無視過去承諾。

台灣生態學會代表楊國禎說，現在政府都以經濟為優先，生態問題將愈來愈嚴重，質疑政府能否做到減煤減碳，現在想加入COP26的話，台灣一定要正視這些問題，但環保署連與環團對話都沒有，簡直毫無作為。