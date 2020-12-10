地牛翻身！ 花東地區發生有感地震 台鐵部分班次延誤

獲得世界巧克力冠軍的「福灣巧克力」日前被踢爆，執行長父親5年前性騷擾女實習生，網路發起抵制風潮，許多聯名品牌也紛紛下架合作商品。有人擔心這樣做恐會害到台灣的可可產業，但網友指厲害的不只福灣，台灣巧克力產業實力本身就很強，可以改支持其他店家。

2020-12-10 09:11