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地牛翻身！ 花東地區發生有感地震 台鐵部分班次延誤
花蓮縣今天下午1時29分發生芮氏規模5.3地震。根據中央氣象局觀測，地震位置發生在花蓮縣政府南方62.3公里 ，也就是位於花蓮縣近海，地震深度為36.3公里。其中台東最大震度達四級，花蓮、高雄、彰化3級。
此外，嘉義縣、南投縣、雲林縣、台中縣、台中市、台南市、嘉義市、苗栗縣等七縣市，最大震度為2級；宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、新竹市、新北市、桃園市等五縣市，最大震度為一級。今下午1點29分左右，花東地區附近發生有感地震，初判震度4級以上地區：台東。詳情稍候氣象局地震報告。
台鐵局表示，受花東地區地震影響，自13:30起，瑞穗=光復間南下/北上列車有延誤情形，受影響車站包含瑞穗、富源、大富、光復。
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