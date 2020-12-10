高雄市有共享汽車了！月底前將投放百輛

高雄市月底即將有共享汽車了，近日交通局已核准iRent共享汽車進軍高雄，預計月底前將有100輛共享汽車先投放至人口稠密的12個行政區，預計未來5年將共投放千輛。市府盼藉由引進更多元共享運具，降低私人運具的持有、使用。

繼台北、新北、桃園、台中和台南後，高雄終於也有共享汽車可租借。即將進軍高雄的iRent共享汽車屬於油電混合車，日前已獲核准營運，月底前將陸續投放。

交通局表示，初期會先在左營、苓雅、新興、前鎮、三民、鹽埕、鳳山、鼓山、岡山、小港、旗山、仁武等12個行政區，投放共100輛共享汽車供民眾租借，並逐步增加車輛數，目標未來5年內將共投放1千輛。

共享汽車收費方式採時租、日租兩種，時租1小時定價250元、日租1天定價2500元，不過初期將有推廣優惠價。

共享汽車將像一般車輛一樣停放在路邊車格，民眾可自行用手機租借，租借期間停車費用由使用者給付，閒置無人租借時間的停車費用則由業者負擔。如果民眾亂停車導致罰單，也將根據租借資料向民眾追討費用。