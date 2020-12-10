北港朝天宮媽祖首次東巡 「雙媽會」明起3天遶境

今年是花蓮港天宮37年宮慶，邀請北港朝天宮媽祖與港天宮媽祖「雙媽會」合體，將於明天（11日）至13日一連3天舉辦巡安祈福遶境，還送200份平安米，這是朝天宮媽祖300年來首次東巡花蓮，預估將吸引數萬人次的信徒跟隨朝聖。若無法參與，網路還有直播，線上也能保平安。

港天宮董事長賴榮文說，去年與白沙屯拱天宮媽祖合體遶境花蓮，已吸引許多信徒，今年再邀請北港朝天宮媽祖遠道而來，舉辦盛大遶境祈福儀式，預估朝聖人潮將破萬人，香客大樓及附近旅館飯店幾乎都訂滿房。

他表示，港天宮首次嘗試開發文創商品「平安米」，不但是第一期的花蓮米，更由花蓮市的碾米廠新鮮直送，一包約300公克，不僅方便攜帶更具紀念價值。這次遶境準備300份限量小禮物，包括100份2021年媽祖年曆以及200份平安米，民眾若於12日晚上8點到10點到港天宮，現場擲出1個聖筊，即可二擇一帶回家，晚來的民眾也可以88元購得。

而北港朝天宮媽祖首度東巡花蓮遶境祈福，許多在地居民引頸期盼。有業者12日當天將擺出店內的特色產品供奉給媽祖，或是提供遶境信徒茶水和點心，希望能盡點心力，祈求平安順利。

雖然國內疫情相對穩定，廟方對於防疫工作不打折，將會加強宣導戴口罩、勤洗手，並保持室內及戶外得安全距離。針對這次活動，中華電信花蓮營業處贊助「媽祖遶境」網路，讓無法來參與媽祖遶境的信眾，可透過「花蓮港天宮 港天媽」FB粉絲團一起共襄盛舉。