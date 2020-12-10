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林務局四度參與國際建材展 打造「會呼吸的里山木屋」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
林務局第四度以國家館名義參與「台北國際建築建材暨產品展」。記者吳姿賢／攝影
林務局第四度以國家館名義參與「台北國際建築建材暨產品展」。記者吳姿賢／攝影

台北國際建築建材暨產品展今天開展，林務局第四度以國家館名義參與，今年參展廠商從過去的8家拓增到28家，共同打造參展亮點「國產材台灣館」。今年參展概念延伸至周遭環境，以符合環境生態的綠色建材打造一棟「會呼吸的里山木屋」，讓民眾在都市展館中感受到自然森林氛圍。

矗立在展覽現場的「里山書屋」是一棟木造建築，陳列28家國產材廠商的攤位，除了各式拼接紋路的餐桌、長條板凳等大型家具，還有精巧的杯墊跟小型木藝品。之所以特意創造木造建築，是因為相較於傳統磚、混凝土、鋼構營造的高碳排及高耗能房屋，木材不僅是自然一部分，也被視為「生態」材料，用於建築的每立方米木材可節省0.8噸碳排放。根據估算，一個家庭使用20立方米木材將可減少16公噸的碳。

林務局長林華慶表示，2017年林務局開啟「國產材元年」，宣示致力台灣人工林產業振興、永續利用，適度提高國產木竹材自給率，而提振國產材自給率重要關鍵在於擴大消費需求，從市場端逐步拉動生產端，因此林務局四年來透過參與台北國際建材展、舉辦森林市集」鼓勵木作設計從業者以國產才創作等方式，協助國產才的市場行銷。

林華慶說，四年來不論是國產材市場能見度、話題性，或是生產與銷售的質與量都大幅提升，國產材製材、加工、建材與家具業者的業績都顯著成長，從業人數也倍數增加，今年製材業者也開始生產規格材，意味市場已有穩定的國產材需求，不用擔心庫存壓力，這是非常重要的關鍵績效指標。

林華慶表示，四年前找國產材廠商相當不容易，只有八家參與，因此首先盤點、檢討鬆綁很多法規，包括伐材、申請、搬運等所有不友善、疊床架屋法規，也推出更多輔導、扶植獎勵政策推動多元林業，這四年來大部分都做到了，參展廠商從當時八家到今年拓展到二十八家。

政務委員張景森說，台灣自己有木頭不砍卻用進口的，其實非常不永續，為了使用在地自然素材推動永續發展，林務局跟相關政府單位提早推動國產相當有遠見，否則台灣木材自給率不到1%，其他都用進口，「能稱為環保先進國家嗎？」台灣自己有森林不用，卻砍伐其他國家的森林，有些甚至是天然熱帶雨林，「非常不道德」。

林務局表示，近年國際十分重視打擊非法木材國際貿易問題，木材產品驗證是全球趨勢，也是保護森林環境與消費者權益的關鍵，歷經2年研擬才訂定完整的國產材驗證標章制度，盼民眾從消費端把關，杜絕不肖業者盜伐、販售本國珍貴天然林木的惡行。

林務局第四度以國家館名義參與「台北國際建築建材暨產品展」。記者吳姿賢／攝影
林務局第四度以國家館名義參與「台北國際建築建材暨產品展」。記者吳姿賢／攝影
林務局第四度以國家館名義參與「台北國際建築建材暨產品展」。記者吳姿賢／攝影
林務局第四度以國家館名義參與「台北國際建築建材暨產品展」。記者吳姿賢／攝影
林務局第四度以國家館名義參與「台北國際建築建材暨產品展」。記者吳姿賢／攝影
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建築 台灣人 張景森

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