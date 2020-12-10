福灣性騷案曝性工法漏洞！勞動部：將開會研議

福灣巧克力前董事長性騷實習生案凸顯性別工作平等法漏洞。民進黨立委洪申翰、范雲與婦女新知基金會今上午召開記者會，指現行性別工作平等法對於加害人是雇主、調查機制如何進行並無明文規定，導致雇主「自己調查自己」情況層出不窮，呼籲勞動部盡速修法。對此，勞動部強調，職場性騷擾申訴如未獲雇主妥善處理，也可向地方勞動行政主管機關提出申訴。

勞動部表示，今年4月6日已修正「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，規範雇主為性騷擾行為人時，受雇者或求職者除依事業單位內部管道申訴外，也得向地方勞工行政主管機關申訴。

勞動部說，福灣養生休閒農場在2015年發生實習生遭性騷擾事件，申訴人向屏東縣政府申訴，經屏東縣政府依法調查結果，認定雇主違反性別工作平等法第13條規定成立，依法裁處10萬元罰鍰；另經台灣高等法院高雄分院刑事判決，也處以福灣許姓董事長有期徒刑6月，屏東地院民事則判決侵權行為損害賠償15萬元。

此外，因性工法主要處罰對象為雇主是否提供防治措施與採取立即有效措施，針對最高負責人本身行為卻無法可罰，因此立委、民團也要求增訂處罰雇主或最高負責人為性騷擾行為人的規定。

對此，勞動部回應，因性別工作平等法也適用於軍公教人員，勞動部將邀集學者專家、地方勞動行政主管機關及相關部會召開研商會議討論，審慎研議。