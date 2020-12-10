高中生心臟長網球大腫瘤如不定時炸彈！醫拆彈解危機

台中市17歲廖姓高中生熱愛運動，但最近上體育課跑步常心悸，就醫發現左心房長一顆如網球大的黏液瘤，隨著心臟猛烈收縮，幾乎快甩破二尖瓣，猶如不定時炸彈，有猝死風險，後經切除心臟腫瘤「拆彈成功」，廖姓學生得以恢復以往馳騁運動場，也讓家人大大鬆一口氣。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主治醫師江國峰說，患者發病前喜愛跑步、打籃球，並無任何症狀，直到近兩周常心悸、呼吸喘不舒服赴醫檢查，經胸部Ｘ光檢查發現，患者心臟有肥大情形，不過以年紀而言，相當不尋常。

江國峰指出，進一步透過心臟超音波檢查，發現左心房竟長了約7公分大的黏液瘤，僅靠有如香菇蒂頭般的繫膜黏住左心房，一旦腫瘤衝破二尖瓣塞住瓣膜口，就可能瞬間致命。

這名高中生經亞大醫院心臟血管外科主任劉殷佐以心臟腫瘤切除術拆彈後，心臟收縮功能恢復、心率恢復正常，二尖瓣中重度逆流情形也大幅改善，於短時間內重拾原本的高中生活。

劉殷佐指出，心臟黏液瘤並不常見，大多為良性且偶發，好發於中老年人，臨床上如高中生患者較少，必須透過心臟超音波才能發現，至於心臟黏液瘤臨床症狀不典型，多會出現胸口悶、頭暈、活動喘、心悸等與心臟衰竭相似的症狀，故難以被診斷。

劉殷佐說明，當心臟黏液瘤越大，或是腫瘤碎片脫落，都可能阻塞心臟出口而危及生命或造成中風，一旦心臟腫瘤合併瓣膜問題，會引起瓣膜閉鎖不全，往往無法靠藥物治療，必須接受心臟腫瘤切除術，通常術後預後佳，且症狀多能緩解。