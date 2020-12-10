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高醫獲認證為南台灣第一家穆斯林友善醫療中心

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高醫開發能提供30國語言翻譯服務的APP，提供穆斯林民眾使用。記者王昭月／攝影
高醫開發能提供30國語言翻譯服務的APP，提供穆斯林民眾使用。記者王昭月／攝影

全台約有30萬穆斯林人口，高雄即約5千人，高雄醫學大學附設中和紀念醫院超前部署，打造穆斯林專屬祈禱室、廁所，及30多國語言雙向即時語音翻譯APP，展現友善醫療誠意，成為南台灣第一家通過穆斯林友善醫院認證的醫學中心。

高醫今早舉行穆斯林友善醫院認授證暨友善設施啟用儀式，包括衛福部國際合作組、高雄清真寺、文藻外語大學及巴勒克清真產業公司等代表出席見證。

呼應政府新南向政策，衛福部在北中南三地選定穆斯林友善示範醫院，擁有豐富國際醫療經驗的高醫雀屏中選，院方在啟川大樓打造兩間男女獨立祈禱室及穆斯林友善廁所，供穆斯林教徒禮拜前淨身之用。其中祈禱室內有印尼文、阿拉伯文及中文可蘭經，禮拜毯及麥加方向標示，讓前來就醫的穆斯林教徒皆可使用，除此22樓國際醫療病房 並設置穆斯林友善病房，備有專屬備餐空間及 餐具。

高醫院長鍾飲文表示，全台目前約30萬穆斯林人口，高雄每年約5千人，高醫成為南台灣第一家穆斯林認證的醫學中心，除提供軟硬體設施外，也與文藻大學合作開發能提供30國語言的語音服務，能進行導覽與翻譯，提供穆斯林族群更友善的服務。

高雄清真寺教長陳永武則說，有很多穆斯林移工在高雄深耕落地，聽到高醫有此「創舉」，十分高興。穆斯林每到一處就是要找禮拜的地方，萬萬想不到來高醫，有像回到家的感覺，很窩心。

高醫為穆斯林民眾開發的「高醫即時就醫通」智慧聊天機器人，包括環境實境指引導覽，讓初到高醫的穆斯林不會迷路，另提供高市穆斯林友善餐廳名單及訂餐服務，此外提供30國語言翻譯服務，讓醫病溝通不再有距離。

高醫獲認證為南台灣第一家穆斯林友善醫學中心，院長鍾飲文（右三）代表接下證書。記者王昭月／攝影
高醫獲認證為南台灣第一家穆斯林友善醫學中心，院長鍾飲文（右三）代表接下證書。記者王昭月／攝影
高醫設有穆斯林祈禱室，新真室教長陳永武（左一）看了很欣喜。記者王昭月／攝影
高醫設有穆斯林祈禱室，新真室教長陳永武（左一）看了很欣喜。記者王昭月／攝影
高醫打造穆斯林專屬的廁所空間。記者王昭月／ 攝影
高醫打造穆斯林專屬的廁所空間。記者王昭月／ 攝影
高醫啟川大樓七樓設有穆斯林祈禱室。記者王昭月／攝影
高醫啟川大樓七樓設有穆斯林祈禱室。記者王昭月／攝影

穆斯林 高醫 語言

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