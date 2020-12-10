聽新聞
test
0:00 / 0:00
高醫獲認證為南台灣第一家穆斯林友善醫療中心
全台約有30萬穆斯林人口，高雄即約5千人，高雄醫學大學附設中和紀念醫院超前部署，打造穆斯林專屬祈禱室、廁所，及30多國語言雙向即時語音翻譯APP，展現友善醫療誠意，成為南台灣第一家通過穆斯林友善醫院認證的醫學中心。
高醫今早舉行穆斯林友善醫院認授證暨友善設施啟用儀式，包括衛福部國際合作組、高雄清真寺、文藻外語大學及巴勒克清真產業公司等代表出席見證。
呼應政府新南向政策，衛福部在北中南三地選定穆斯林友善示範醫院，擁有豐富國際醫療經驗的高醫雀屏中選，院方在啟川大樓打造兩間男女獨立祈禱室及穆斯林友善廁所，供穆斯林教徒禮拜前淨身之用。其中祈禱室內有印尼文、阿拉伯文及中文可蘭經，禮拜毯及麥加方向標示，讓前來就醫的穆斯林教徒皆可使用，除此22樓國際醫療病房 並設置穆斯林友善病房，備有專屬備餐空間及 餐具。
高醫院長鍾飲文表示，全台目前約30萬穆斯林人口，高雄每年約5千人，高醫成為南台灣第一家穆斯林認證的醫學中心，除提供軟硬體設施外，也與文藻大學合作開發能提供30國語言的語音服務，能進行導覽與翻譯，提供穆斯林族群更友善的服務。
高雄清真寺教長陳永武則說，有很多穆斯林移工在高雄深耕落地，聽到高醫有此「創舉」，十分高興。穆斯林每到一處就是要找禮拜的地方，萬萬想不到來高醫，有像回到家的感覺，很窩心。
高醫為穆斯林民眾開發的「高醫即時就醫通」智慧聊天機器人，包括環境實境指引導覽，讓初到高醫的穆斯林不會迷路，另提供高市穆斯林友善餐廳名單及訂餐服務，此外提供30國語言翻譯服務，讓醫病溝通不再有距離。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言