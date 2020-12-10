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蔡總統盼參加氣候峰會 環團籲：先承諾2050年淨零碳排

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
環團今天呼籲蔡總統承諾2050年淨零碳排並研擬政策路徑。記者吳姿賢／攝影
環團今天呼籲蔡總統承諾2050年淨零碳排並研擬政策路徑。記者吳姿賢／攝影

本周六是巴黎氣候協定通過五周年，蔡總統日前希望英國支持台灣參加明年在英國舉行的聯合國氣候峰會（COP26）。環團今天聯合呼籲，台灣爭取外國支持前應先深化自身的減碳承諾，要求蔡總統承諾2050年淨零碳排並研擬政策路徑，環保署應針對民團與立委共同起草的「氣候變遷法」草案提出對案，並且盡速加開第二期溫室氣體階段管制目標與行動方案的公聽會。

地球公民基金會副執行長蔡中岳說，今年全世界很多國家已承諾2050年淨零碳排，但台灣尚未行動，我國應提出2050淨零碳排及減碳路徑，民間團體先前草擬氣候變遷法，政府也要具體回應。

他強調，台灣很多人在談論氣候變遷時只在乎核能問題，「談的是大海，他卻只講漱口杯」，能源使用固然重要，但氣候治理架構絕不只有發電，還包括公正轉型、碳關稅、產業落日轉型方案，以及氣候變遷法、溫管法等。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚表示，日韓已將2050碳中和設為正式政策目標，更提出氣候變遷基金協助企業從事減碳技術研發，中國宣示2060年碳中和，台灣減碳目標仍停在2050年減量50%，各部門行動方案未脫因循苟且思維；最近德國看守協會公布氣候變遷績效，台灣表現也不盡理想，想以這樣的氣候承諾參加COP26，簡直是「沒練習就想出國比賽」。

環境正義基金會專案主任葉于瑄表示，今天是世界人權日，但在氣候變遷下，人民安全受到前所未有的衝擊，政府不但未提供氣候難民法律保障，也沒有評估氣候變遷衝擊、規畫相對應的調適政策；環保署也應提出氣候變遷法對案，避免更多因為氣候變遷產生的人權侵害。

環境權保障基金會研究員徐孟平說，第二期溫室氣體管制目標行動方案和第一期大同小異，以製造部門為例，昨日台電才公布工業用電比去年同期多將近14億度電，應證台商回流後排碳與用電量加大，應要求新廠提出100%再生能源用電路徑；能源部門部分，即將關廠的麥寮電廠員工也未有「公正轉型」政策保障工作權；交通部門方面，禁售燃油汽機車政策去年被擱置，今年還花6億元補助換購燃油機車。

媽盟氣候行動倡議發起人楊順美表示，歐洲各國已訂下2030年左右禁售燃油車的年限，台灣有30%機車出口銷往歐洲，若台灣機車產業不轉型恐將被淘汰，建議政府盡快宣告燃油車落日期限。

氣候變遷 減碳 人權

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