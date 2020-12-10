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下雨下到好厭世 氣象局：北台降雨暫時沒有停止的跡象

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
中央氣象局表示，今天水氣減少，降雨稍微緩和一些，不過基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，甚至不排除仍有局部大雨機會。圖／報系資料照
中央氣象局表示，今天水氣減少，降雨稍微緩和一些，不過基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，甚至不排除仍有局部大雨機會。圖／報系資料照

受到東北季風影響，北部、東北部地區近來雨勢不斷，從10月開始，就一直幾乎是有雨的天氣型態，長達兩個多月，幾乎不間斷的雨勢，也讓不少台北、宜蘭的民眾崩潰，抱怨「衣服都曬不乾」、「下雨下得好厭世」，但最多人的疑問，就是到底要下到何時。

對此，中央氣象局表示，今天水氣減少，降雨稍微緩和一些，不過基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，甚至不排除仍有局部大雨機會；不過周六(12日)，東北季風再度增強，除了氣溫會驟降，北部、東北部也有繼續維持有雨的天氣型態。

氣象局表示，受到東北季風的影響，北部、東北部地區，目前看起來，未來的天氣型態都會持續降雨，暫時沒有停止的跡象。

實際上，根據氣象局統計，宜蘭今年十月連續降雨天數長達14天，不過未破2009年連續15天的紀錄；11月則是連續降雨7天，也未破2000年16天的紀錄。至於12月截至今天止，已連續降雨長達9天。

至於台北市，10月、11月的連續降雨天數都是3天，12月則是4天，同樣未破紀錄；基隆10月連續降雨天數為14天，11月為5天，12月8天，同樣也沒有破紀錄。

氣象局表示，台北、宜蘭、基隆的連續降雨天數其實都沒有破紀錄，不過民眾覺得一直在下雨，主要是有時候雨雖然停了，不過地板還是濕的，所以會覺得天氣始終濕濕冷冷。

氣象局提醒，下一波東北季風增強的時間點提前到12日，預計14日至16日，北部、東北部會有局部短陣雨，大台北山區、基隆北海岸則會有較大雨勢；氣溫部分，中部以北、北部等局部沿海空曠地區、近山區，氣溫可能在15度，甚至是15度以下，南部、花東地區為17至19度，提醒民眾留意天氣變化，做好保暖措施。

氣象局 基隆

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