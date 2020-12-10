年末店家忙翻天！老闆救星：凱擘 AI 店家防護，顧店到打烊一把罩！

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12月-充斥著各種活動、節日的熱鬧月份，從耶誕節到跨年，接踵而來的假日帶動大量買氣，在客人蜂擁而至的情況下，店家如何聰明的作好開店營運管理、在店休後也能安心地關店讓自己好好休息，是許多店家根本不敢去思考的艱難課題！見此，業者為小頭家推出了一套被譽為「店家的救星」的「HomeSecurity AI店家防護」服務!

凱擘大寬頻「HomeSecurity AI店家防護」服務，結合盾心科技AI人像辨識、富邦產險等合作夥伴，開發打造出最具價值也最有感的安控服務。「凱擘大寬頻」既是有線電視系統商的龍頭，更從2015年起，奠基在過往有線電視在地化的眾多訂戶基礎上，積極耕耘智慧家庭、店家防護領域，其中「HomeSecurity AI店家防護」服務，更為廣大台灣中小企業的安控防護作有感升級！

店內車水馬龍也不手忙腳亂!透過掌心手機隨時監看店內狀況、輕鬆管理

中小型店家或是自行創業者，初期營運為控管成本，人力通常都會比較不足，有時候可能要一人顧店，或奔波於好幾家分店之間，分身乏術；有些店舖更有一、二樓的空間，店內客人一多、人手不足時，無法完善的顧及整間店況，若因此而造成顧客抱怨，或是衍生其他店面安全、人員掌控問題，對店家來說更是萬萬不想遇到的狀況。

好在有凱擘「HomeSecurity AI店家防護」，只要透過App就能隨時跨平台遠端觀看高畫質的店內即時影像，店長一機在手就可掌握監控店內狀況，再也不怕臨時出門，或是各分店間突發情形無法掌握，能隨時作人力資源的調動分配，讓店家營運更加有效率。

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取代昂貴保全系統，打烊開啟「AI影像告警」服務，店家隱形防護罩立馬啟動

保護好生財工具是必要，許多小資頭家在初期營運，成本控管都相當吃緊，無法支付昂貴的保全系統設備，但單靠簡單的鎖頭來保護打烊後的店面，誰也無法安心！而且不少現有保全系統時常有誤觸，讓店家白緊張一場的情況，長期下來更容易讓店家對於誤觸警報感到習以為常，反而輕忽大意；此外告警通知後，保全人員到場的時間成本、不夠即時等問題，也都是許多店家感面臨的課題之一。

凱擘大寬頻的「AI影像告警」利用盾心科技的AI人像辨識技術，透過AI深度學習，可精準判斷入侵的是人或是動物、其他物件。確認是人入侵後，，現場蜂鳴警報器便會高分貝嚇阻外，也會馬上以電話、簡訊、APP推播入侵畫面通知店長，不需煎熬的等待人員查看與回覆，馬上打開APP就能掌握最即時的店內狀況。同時入侵畫面前後60秒事件也會直接錄影，並上傳雲端方便進行後續報案或留存。

AI店家防護不只顧店，更提供實質保障：最高36萬竊盜損失補償

光是防範不夠，凱擘大寬頻瞻前顧後，與富邦產險合作，若是不幸遇到竊盜所致之毀損，也會視用戶申辦之方案，最高每年可得36萬元之竊盜損失補償，為店家帶來最實際、最實在的全方位安心保障。

方案實惠，每月不到1千，監視器設備、店休安全監控、意外補償通通包!

與其他沒有竊盜損失補償的業者相比，凱擘「HomeSecurity AI店家防護」每月只要999元起，費用相當實惠，且由專人到店評估監視器安裝位置與測試...一條龍專業服務，同時享有凱擘提供的網路服務，特別適合小店家、新創業頭家加入，讓每位辛苦的店主們，透過手機就能輕鬆顧店防竊，不再被人力、店休安全等難題綑綁，更能全力衝刺事業，創造業績高峰。

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