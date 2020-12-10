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【動物冷知識】你說的白是什麼白？黑白犀牛最大差異竟然不是顏色

聯合新聞網 / 帽子-Hatto

哈囉大家好，今天我們來看關於白犀牛與黑犀牛的冷知識吧。




白犀牛是體型僅次於大象的大型陸地動物。現存四屬五種的犀牛除白犀牛外，其餘都瀕臨絕種。




但也有其他論述認為，現在荷蘭語中也是用「黑」、「白」來命名這兩種犀牛，而早期荷蘭語文獻中也從來沒有「寬」、「窄」犀牛這樣的提法。




白犀牛又被稱為方嘴犀，寬平的上唇可以像割草機般啃食地上的草。

黑犀牛的三角形上唇則能伸縮捲曲，能用來取食樹皮、嫩葉等。

黑犀牛能夠伸縮捲曲的上唇：


參考連結：123

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