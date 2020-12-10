抵制福灣害慘可可產業？網列世界大賽證明：台灣巧克力本身就超強

獲得世界巧克力冠軍的「福灣巧克力」日前被踢爆，執行長父親5年前性騷擾女實習生，網路發起抵制風潮，聯名品牌也紛紛下架合作商品。有人擔心這樣做恐會害到台灣的可可產業，但網友指厲害的不只福灣，台灣巧克力產業實力本身就很強，可以改支持其他店家。

屏東「福灣巧克力」今年在有「巧克力界奧斯卡獎」之稱的世界大賽亞太區賽奪下金牌，卻遭網路揭露執行長許華仁父親5年前性騷女實習生和辱罰女學生，網路發起抵制活動，其他廠商也切割下架聯名商品。即使福灣貼出道歉聲明，風暴仍愈演愈烈，福灣位於屏東的門市也受影響，生意相當冷清。

福灣巧克力生意大減，有人擔心是否會影響屏東的可可產業，一名網友指出，不是只有福灣巧克力才是世界冠軍，福灣只是廣告做比較大，台灣在世界巧克力大賽中本來就超強，今年的亞太區比賽共198個獎項，台灣就拿下過半的103個；而且2018～2020年的世界巧克力亞太區大賽都是由台灣主辦的，證明台灣巧克力的產業實力已是一流。

該網友指出台灣最擅長的是調味和夾心巧克力，尤其是茶的口味，這要歸功各家茶園的製茶師和巧克力界的製果師的配合。他還推薦10家同樣在世界巧克力大賽拿過金牌的台灣店家，從南到北都有，包括屏東的曾志元85%巧克力，曾拿下2019年大賽2面金牌、新北市林口的莊式巧克力，拿下2020年大賽3面金牌，以及長榮空廚、長榮桂冠酒店、Q sweet 精品甜點等多家巧克力業者。他表示想支持台灣巧克力產業，其實還有很多選擇。

針對福灣事件是否會讓台灣可可產業受影響，屏東縣長潘孟安表示，屏東的巧克力本來就有競爭力，縣府連續6年培育可可產業，連續4年舉辦國際性比賽，成功打出「屏東可可．台灣巧克力」的名號，有很多的可可農和莊園得獎，不是只有單一莊園或可可農得獎。