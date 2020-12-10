北北基大雨特報 吳德榮：周日冷氣團將創入冬最低溫

受到東北風影響，中央氣象局表示，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天這波「東北季風」及中層水氣通過，除嘉義以南部降雨量較少外，其他地區降雨明顯，對桃園以南至中部的水庫略有助益，但距紓解旱象還差得很遠。

吳德榮說，今晨北台灣低溫大致比昨晨回升約2、3度，截至5時其平地最低氣溫：桃園大溪區18.5度、新北雙溪區18.7度，新竹寶山鄉18.7度。其他各地區的平地最低氣溫：台中清水區17.8度，台南後壁區19.4度，花蓮玉里鎮 17.8度。

吳德榮提醒，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天「東北季風」及冷空氣減弱，氣溫回升，北台仍濕涼。北部及東半部有局部短暫雨，白天起中層水氣減少，背風面中南部轉多雲時晴、近山區偶有零星飄雨的機率。各區平地氣溫如下：北部19至23度、中部18至27度、南部19至28度、東部18至27度。

吳德榮表示，明天至下周日(13)白天，「東北季風」影響，北台天氣濕涼。明天白天至周六(12日)晨中層水氣稍微增多，北部及東半部有局部雨，中部地區、南部山區亦有局部短暫雨的機率，但這波的降雨遠不如上一波。

吳德榮表示，下周日晚至周三(15日)晨，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷；下周一晚至周三晨的夜晚、清晨，氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫，但模式模擬已略調弱，觸及「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)的機率降低。

吳德榮說，下周三(16日)白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫回升。下周日至周三仍然是迎風面(北部、東半部)有雨、背風面(新竹以南)晴時多雲的天氣。