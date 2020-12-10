聽新聞
test
0:00 / 0:00
北北基大雨特報 吳德榮：周日冷氣團將創入冬最低溫
受到東北風影響，中央氣象局表示，今天基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天這波「東北季風」及中層水氣通過，除嘉義以南部降雨量較少外，其他地區降雨明顯，對桃園以南至中部的水庫略有助益，但距紓解旱象還差得很遠。
吳德榮說，今晨北台灣低溫大致比昨晨回升約2、3度，截至5時其平地最低氣溫：桃園大溪區18.5度、新北雙溪區18.7度，新竹寶山鄉18.7度。其他各地區的平地最低氣溫：台中清水區17.8度，台南後壁區19.4度，花蓮玉里鎮 17.8度。
吳德榮提醒，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天「東北季風」及冷空氣減弱，氣溫回升，北台仍濕涼。北部及東半部有局部短暫雨，白天起中層水氣減少，背風面中南部轉多雲時晴、近山區偶有零星飄雨的機率。各區平地氣溫如下：北部19至23度、中部18至27度、南部19至28度、東部18至27度。
吳德榮表示，明天至下周日(13)白天，「東北季風」影響，北台天氣濕涼。明天白天至周六(12日)晨中層水氣稍微增多，北部及東半部有局部雨，中部地區、南部山區亦有局部短暫雨的機率，但這波的降雨遠不如上一波。
吳德榮表示，下周日晚至周三(15日)晨，另一波「東北季風」挾冷空氣南下，氣溫明顯下降，北台轉冷；下周一晚至周三晨的夜晚、清晨，氣溫降至最低時，將創入冬以來的最低氣溫，但模式模擬已略調弱，觸及「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)的機率降低。
吳德榮說，下周三(16日)白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫回升。下周日至周三仍然是迎風面(北部、東半部)有雨、背風面(新竹以南)晴時多雲的天氣。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言