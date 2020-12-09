高榮首創無傷口縮胃術式 為兩人成功減重

肥胖惱人，過去不少民眾借助縮胃等手術瘦身，身上不免留疤，但高雄榮總三年前赴法國引進袖狀胃縫合形成術，以胃鏡結合特殊器械，照胃鏡的同時可以直接把胃縫合縮小，11月為兩名體重破百公斤的患者完成手術，術後體外不留任何傷疤！

高雄榮總上月為兩名肥胖男子進行袖狀胃縫合形成術，其中一名男子身高170公分、體重120公斤，BMI（身體質量指數）達41.5，術後約一個月，減為108公斤，另一人身高175公分、體重147公斤，BMI達47.6，上月5日手術，約1個月體重減了9公斤。

高榮副院長鄭錦翔今率團隊成員陳盛世、高崧碩、孫煒智、陳文誌等醫師發表這項減重新術式，代謝減重中心主任陳盛世表示，袖狀胃縫合術適用於BMI在28以上的肥胖者，患者全身麻醉後，將結合特殊縫合器械的胃鏡從嘴巴伸入，直達胃部後可進行縫合縮小，術後因進食量減少，進而達到減重，約兩年時間可減掉總體重的20%。

獲高榮完成袖狀胃縫合術的患者，術後當晚即可喝水並下床走動，鄭錦翔說，這種術式除了無疤，好處是日後如果反悔，還可以縫線，回復原狀。目前這種 式約需自費20多萬。

陳盛世表示，肥胖是文明病，常合併三高等問題，且因肥胖，失去自信。即使忌口或靠運動，但要減一公斤脂肪得50分鐘持續運動一個月，緩不濟急，接受減重手術是為選項。不過現行在胃內裝水球減重，約六個月就需取出，有患者覺得不適，第一天就後悔。