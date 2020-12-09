基隆廟口「邢記鐤邊趖」歇業半年 老闆卸下招牌心情失落

位於基隆廟口奠濟宮前傳承70多年老店「邢記鐤邊趖」，因第3代老闆邢金勝身體健康亮紅燈，幾經思考後，決定歇業半年，邢金勝今天看著招牌卸下，心中感到失落十分不捨。

邢金勝接受媒體訪問表示，從父母手上接下這間店已30年，雖然因為疫情關係生意有受到影響，但主要是因為他的身體不好腰部要開刀，思考好幾個月後，決定先休息半年，之後再做打算。

邢金勝說，這間店是他人生的唯一目標，他從國中開始洗碗一直做到現在，這幾天不僅睡不好，心情也感到失落，今天看著招牌卸下，努力一輩子的事業心中總會感到不捨。

邢金勝指出，以前店內湯頭是用大骨熬湯，父親接手後改以魷魚、香菇和小蝦米，口味較清淡，湯頭轉換初期沒人要吃，因為過去很多人從事搬運工作較為勞累，他們覺得吃起來沒有油味。

邢金勝說，後來店內80%的顧客都是女性，因為體力付出相對較低，也較喜歡清淡口味，不過，近年來因為社會型的態轉變，男性顧客也逐漸回籠。