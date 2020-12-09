冰塊生菌超標、標示不實 COMEBUY、龜記都上榜

食藥署今年針對國內連鎖便利商店、行動咖啡車、青草茶店及手搖飲料店進行稽查，結果共有19家業者違規，COMEBUY基隆聖心店被驗出冰塊生菌數超標，其他知名店家如龜記茗品、萊爾富等也都因現場標示不合格上榜，均依食安法開罰。

衛福部食藥署今公布「109年度現場調製飲品稽查專案」，查核重點包括食品業者登錄、食品良好衛生規範準則（GHP）等；並抽驗農藥殘留、衛生標準、咖啡因、食品添加物等，共稽查258家業者。

其中，COMEBUY基隆聖心店冰塊衛生標準不合格，被裁罰新台幣二萬元、COMEBUY基隆市義二店則因茶葉原料原產地標示與規定不符，遭罰新台幣四萬元。

其他知名店家還包括龜記茗品小巨蛋總店，因未標示全糖添加量及該糖量所含熱量，以及茶葉原料原產地，遭裁罰新台幣三萬元、標示與規定不符；萊爾富（新北市五工店、麥寮麥田店）皆因咖啡因含量與現場標示不符，裁罰新台幣三萬元。

另外，新竹市的非連鎖飲料店「熙熙茶飲」，則查獲果醬等原料逾期，遭罰新台幣六萬元。

食藥署南區管理中心科長楊千慧表示，這波稽查中主要是現場標示不符佔多數，164家連鎖飲料業者中有10家不符規定，佔6.1％。主要缺失為「咖啡因含量」、「咖啡原料原產地」、「茶葉原料原產地」及「全糖添加量及該糖量所含熱量」標示與規定不符。

抽驗茶飲原料、飲品、配料及食品容器具等進行相關檢驗，有兩件茶飲原料檢驗農藥殘留、五件衛生標準不符規定、一家貯存逾期食品、一家未投保產品責任險，以及一件食品容器具未依規定標示，均由地方政府衛生局進行裁罰。

楊千慧說， 農藥殘留超過容許量標準者，依食安法可處新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；食品不符衛生標準者，經命限期改正而屆期不改正可處新台3萬元以上300萬元以下罰鍰。

如未依「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」標示者，可處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；標示不實則可處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。未來也將針對違規店家將加強抽驗。