今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到低溫探13度

今天受到東北季風和南方水氣影響，全台有雨。中央氣象局說，在低溫配合下，玉山今天入夜到明天清晨有機會降雪。周日東北季風再度報到，這也是今年入冬以來最強，低溫下探13度，以下周一、二最冷。

氣象預報員陳建安說，今天持續受東北季風影響，加上南方雲系北移，全台降雨範圍擴大，雲林以北、宜花地區都出現降雨，嘉義以南則為零星雨勢，基隆、北海岸、大台北山區仍有明顯降雨。

降雪部分，陳建安說，因為今天一直下雨，若低溫有搭配上，玉山入夜到明天清晨就有機會下雪。

陳建安說，明天白天水氣逐漸減少機率下降，到周六冷空氣稍微減弱，環境場是東北風，沒有南邊水氣，降雨範圍變小，桃園以北、宜花有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區跟東北部有局部大雨發生機率，新竹以南跟台東則為多雲偶爾有陽光。

陳建安說，明天起受到冷空氣稍微減弱影響，各地氣溫有回升趨勢，中南部很明顯，中部高溫會到27度，南部後天甚至來到30度，北部因為持續陰陰的、會下點雨，高溫23到24度。低溫中部以北19到21度，南部22度，花蓮台東20度上下。

陳建安說，下周日會有比較強冷空氣南下，以東北季風機率高，也不排除達到冷氣團等級，但機會小。會逐漸降溫，且愈晚愈冷，下周一到三持續受到影響，最冷時間點是下周一、二，北台灣低溫15到16度，沿海空曠地區13到14度，中南部17度，花蓮台東18度。

雨勢部分，陳建安說以迎鋒面降雨為主，北部東半部迎風面留意雨勢，至於會到多大雨，還要觀察。