他赴銀行辦事「半小時0叫號」 內行人曝6大地雷時段：很正常
民眾到銀行辦理事情，第一件事就是先抽號碼牌等待叫號。有一名網友7日在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張手拿號碼牌的照片，生氣表示「都超過半小時以上，一個號碼都沒跳」，引發眾多網友評論，更釣出內行網友跳出來列舉不會跳號的「地雷時段」，奉勸民眾不要踩雷。
該名網友貼出數字為2618的號碼牌，附上一個憤怒的表情貼圖，表示自己在某家銀行抽了一張號碼牌，等待超過半小時以上，卻一個號碼都沒跳。貼文曝光後，不少網友跳出來表示「很正常」、「我上次只是要開戶，等了兩個小時」、「公股銀行都是這樣的」、「看名醫一樣的概念，等別人要五小時，看自己僅五分鐘」。
有網友眼尖發現號碼牌上的日期是12月7日（星期一），突破盲點表示「星期一和五通常都是銀行忙錄的日子，要挑這種時間去本來就要有『等』的心裏準備」。此外還有網友開玩笑說「15:30後（叫號）會跳很快」、「你大聲喊搶劫，馬上有一群人幫你服務」、「如果銀行外人行道紅線很多違停就打110，會看到很多人往外衝，這時候號碼會很快地往後跳，因為都出去救車了」。
有內行人站出來在底下留言，建議原PO不要月初、月底、5號、10號、星期一和星期五這幾天去銀行或郵局，「除非你頭腦燒壞了倒是可以去那邊等」。事實上，先前曾有一名行員在PTT上發文分享，奉勸民眾若要去銀行辦理業務，應該盡量避開以下「6大時段」：
一、不要挑每月的5號10號及15號去，因為公司會計小姐排隊撥薪水還會順便轉帳繳費，況且會計小姐拿的是一疊傳票和一疊存摺進行複雜交易。
二、不要挑星期一和星期五去，因為通常都會有很多人挑星期一早上辦理業務，8:50門外已經有20幾個人在排隊，此外也有不少人會把星期六和日的事情累積到星期一再一起辦。至於星期五，通常在下午時段也很多人，推想可能原因是想趁著放假前趕快把事情辦一辦。
三、不要連假前和連假後去，原因同第二點。
四、不要月初（5號前）或月底（25號後）去，因為公司可能要存票作帳，會計小姐也會霸佔櫃台很久。
五、不要中午時段去，因為行員會分2~3批吃飯，加上大多數上班族會選在中午去銀行辦事導致櫃台變少客人變多。
六、不要下午去，因為很多人都會擠在下午時段，因此建議選擇早上10點左右，這時行員已差不多消耗完開門前就排隊的客人了。
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