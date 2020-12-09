他赴銀行辦事「半小時0叫號」 內行人曝6大地雷時段：很正常

民眾到銀行辦理事情，第一件事就是先抽號碼牌等待叫號。有一名網友7日在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張手拿號碼牌的照片，生氣表示「都超過半小時以上，一個號碼都沒跳」，引發眾多網友評論，更釣出內行網友跳出來列舉不會跳號的「地雷時段」，奉勸民眾不要踩雷。

該名網友貼出數字為2618的號碼牌，附上一個憤怒的表情貼圖，表示自己在某家銀行抽了一張號碼牌，等待超過半小時以上，卻一個號碼都沒跳。貼文曝光後，不少網友跳出來表示「很正常」、「我上次只是要開戶，等了兩個小時」、「公股銀行都是這樣的」、「看名醫一樣的概念，等別人要五小時，看自己僅五分鐘」。

有網友眼尖發現號碼牌上的日期是12月7日（星期一），突破盲點表示「星期一和五通常都是銀行忙錄的日子，要挑這種時間去本來就要有『等』的心裏準備」。此外還有網友開玩笑說「15:30後（叫號）會跳很快」、「你大聲喊搶劫，馬上有一群人幫你服務」、「如果銀行外人行道紅線很多違停就打110，會看到很多人往外衝，這時候號碼會很快地往後跳，因為都出去救車了」。

有內行人站出來在底下留言，建議原PO不要月初、月底、5號、10號、星期一和星期五這幾天去銀行或郵局，「除非你頭腦燒壞了倒是可以去那邊等」。事實上，先前曾有一名行員在PTT上發文分享，奉勸民眾若要去銀行辦理業務，應該盡量避開以下「6大時段」：