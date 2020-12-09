快訊

天雨路滑！南投交警隊重機訓練 小隊長打滑自摔送醫不治

下載手遊救癌症兒童！北醫邀民眾玩遊戲獻愛心

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
即起到明年1月3日，只要掃瞄QR碼下載手機遊戲「精靈之境」，就能參與捐款給癌症兒童。圖／台北醫學大學提供
即起到明年1月3日，只要掃瞄QR碼下載手機遊戲「精靈之境」，就能參與捐款給癌症兒童。圖／台北醫學大學提供

北醫學大學表示，校方與網石棒辣椒公司合作，即起到明年1月3日，只要掃瞄QR碼下載手機遊戲「精靈之境」，該公司即將下載轉換為愛心，捐款給台北醫學大學台北癌症中心，幫助弱勢病童戰勝惡性腫瘤的威脅。

衛生福利部統計顯示，癌症已連續37年高居國人十大死因之首，平均每天有138人因為癌症喪命。同樣罹患癌症，兒童的治癒機率將近五成，兩年存活率更高達八成以上，都明顯高於成人，值得投入更多醫療資源救治。

北醫台北癌症中心院長邱仲峯表示，台灣每年約新增700多名0到19歲兒童及青少年罹患癌症，主要類型分為白血病，腦瘤、淋巴瘤及固態腫瘤。北醫體系兒童癌症團隊近年來積極培養各方面照護人才與團隊，如今在兒童白血病／淋巴瘤、腦瘤、固態腫瘤以及血友病等重大血液腫瘤疾病，都已發展出完整專業的照護團隊。

北醫表次，這次與網石棒辣椒公司合作，即起到明年1月3日止，民眾只要到台北市信義區香堤大道、新光三越A11廣場前白色聖誕樹旁的活動現場掃描QR碼，並成功安裝手機遊戲「精靈之境」，該公司即捐款給北醫台北癌症中心，一起協助癌童接受先進醫療設備的治療與資源補助。

癌症 北醫

相關新聞

今晚玉山有機會降雪！入冬最強冷空氣下周到低溫探13度

今天受到東北季風和南方水氣影響，全台有雨。中央氣象局說，在低溫配合下，玉山今天入夜到明天清晨有機會降雪。周日東北季風再度...

他赴銀行辦事「半小時0叫號」 內行人曝6大地雷時段：很正常

民眾到銀行辦理事情，第一件事就是先抽號碼牌等待叫號。有一名網友7日在臉書社團「爆怨2公社」貼出一張手拿號碼牌的照片，生氣表示「都超過半小時以上，一個號碼都沒跳」，引發眾多網友評論，更釣出內行網友跳出來列舉不會跳號的「地雷時段」，奉勸民眾不要踩雷。

捷運好康來了！這時段持4種電子票證搭捷運0元

台北捷運推出搭車大驚喜。12月12日(週六)上午10時至10時30分，凡持4種電子票證，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢...

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

基隆廟口有70多年歷史的老店「邢記鼎邊趖」吹熄燈號，今天傳統三代的招牌、爐子全拆了，第三代老闆說，因身體因素先休息一陣子...

多了3條直線的斑馬線讓人霧煞煞 內行解答：貼心設計

你有看過「三條直線」的斑馬線嗎？一般馬路上除常見的長方形橫向線條外，有網友分享看到斑馬線中竟多了三條細長的直線，直向細線及橫向寬線相互交錯，令原PO感到十分好奇，文章發布後，引起網友熱烈回應。

冰塊生菌超標、標示不實 COMEBUY、龜記都上榜

食藥署今年針對國內連鎖便利商店、行動咖啡車、青草茶店及手搖飲料店進行稽查，結果共有19家業者違規，COMEBUY基隆聖心...

台鐵一周內二度撞到牛！ 自強號機車鼻頭蓋受損

一周內第二度撞到牛！台鐵6日傍晚才有列車撞到牛隻，稍早再度發生。台鐵說，439次(台東開往宜蘭，PP自強號)晚間6時07...

BioFit健身房無預警停業 消費者花7萬買課求償無門

知名BioFit「牛番茄健身房」近日無預警倒閉，桃園市政府法務局迄今受理26件消費爭議，有消費者花了7萬3760元買了4...

登革熱再增一例 主要活動地在台北市

新北市又新增1例登革熱病例，衛生單位得知住在新莊區昌平里的34歲女子是12月4日確診個案的家人，主動採檢送驗，抗體呈陽性...

降雨10日減緩中南部轉多雲 各地氣溫略升

氣象局表示，今天全台有雨，預估明天降雨減緩，中南部轉為多雲的天氣，各地氣溫也會略為回升；13日起因東北季風挾冷空氣影響，...

雨炸釀災 七星山主峰步道近山頂路段明封閉改善

大雨炸北北基地區，陽明山國家公園管理處表示，七星山主峰步道近山頂路段因連日降雨，導致石塊鬆動、土石沖刷、積水泥濘等現象，...

影／直擊今年第一道曙光？阿里山小火車票明早開放預訂

每年元旦前夕至阿里山迎接曙光的遊客如過江之鯽，上山小火車車票一位難求，阿里山林業鐵路及文化資產管理處

熱門新聞

台男交25歲奇葩女友！與父洗澡到國中 還摟抱親哥吻嘴

今全台有雨！大雨炸北北基宜 入冬最強冷空氣週日報到

基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

水庫啓動人工增雨 苗栗降雨7.6毫米

雙12限時3天！7-ELEVEN行動隨時取咖啡優惠買22送11

石虎「飛飛」回家了！動物園證實在誘捕籠內捕獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。