下載手遊救癌症兒童！北醫邀民眾玩遊戲獻愛心

台北醫學大學表示，校方與網石棒辣椒公司合作，即起到明年1月3日，只要掃瞄QR碼下載手機遊戲「精靈之境」，該公司即將下載轉換為愛心，捐款給台北醫學大學台北癌症中心，幫助弱勢病童戰勝惡性腫瘤的威脅。

衛生福利部統計顯示，癌症已連續37年高居國人十大死因之首，平均每天有138人因為癌症喪命。同樣罹患癌症，兒童的治癒機率將近五成，兩年存活率更高達八成以上，都明顯高於成人，值得投入更多醫療資源救治。

北醫台北癌症中心院長邱仲峯表示，台灣每年約新增700多名0到19歲兒童及青少年罹患癌症，主要類型分為白血病，腦瘤、淋巴瘤及固態腫瘤。北醫體系兒童癌症團隊近年來積極培養各方面照護人才與團隊，如今在兒童白血病／淋巴瘤、腦瘤、固態腫瘤以及血友病等重大血液腫瘤疾病，都已發展出完整專業的照護團隊。

北醫表次，這次與網石棒辣椒公司合作，即起到明年1月3日止，民眾只要到台北市信義區香堤大道、新光三越A11廣場前白色聖誕樹旁的活動現場掃描QR碼，並成功安裝手機遊戲「精靈之境」，該公司即捐款給北醫台北癌症中心，一起協助癌童接受先進醫療設備的治療與資源補助。