登革熱再增一例 主要活動地在台北市

新北市又新增1例登革熱病例，衛生單位得知住在新莊區昌平里的34歲女子是12月4日確診個案的家人，主動採檢送驗，抗體呈陽性確診，該女子平時活動地方以台北市工作地為主，不過潛伏期間曾至桃園市及三峽區，感染源仍須進一步調查釐清。

衛生局局長陳潤秋呼籲，登革熱是透過病媒蚊叮咬傳播的疾病，清除孳生源才是防治登革熱根本之道，市民應定期每週清除住家內及周遭環境積水容器避免養蚊，請民眾務必加強警覺，落實「巡、倒、清、刷」，若經防疫人員通知仍不清除積水容器，致孳生病媒蚊孑孓，將依違反傳染病防治法第25條第2項規定，依同法第70條處新臺幣3,000至1萬5,000元罰鍰。

衛生局提醒，民眾如出現發燒、肌肉痛、關節痛、骨頭痛、出疹等疑似症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，衛生所聯繫進行採檢。