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捷運好康來了！這時段持4種電子票證搭捷運0元

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北捷運推出限時搭車大驚喜。圖／北捷提供
台北捷運推出限時搭車大驚喜。圖／北捷提供

北捷運推出搭車大驚喜。12月12日(週六)上午10時至10時30分，凡持4種電子票證，包括悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡搭乘捷運的旅客，該時段當趟車資0元。

北捷指出，同時，車站進站閘門聲也搖身一變，從「叮～叮」鋼琴聲，變成輕快的「蝦皮免運」，告訴大家該時段搭乘「免費」。這次廣告由蝦皮購物提案，不但是台北捷運首度嘗試，更是國內軌道業的第一次，提供該時段搭車旅客一個小紅包、大驚。

北捷表示，該活動優惠對象為持有電子票證的旅客，包含悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡等4家；須注意的是，包括1280元公共運輸定期票、活動次數票、單程票、自行車或寵物車單程票、團體票、捷運旅遊票，如一日票、北北基好玩卡等，由於票券本身已有優惠或屬特殊票種，不在本次活動優惠範圍之內，請旅客特別留意。

此外，現行捷運票價實施「常客優惠」，採計次計價制，上月搭乘次數決定下月折扣數，因此，北捷特別強調，本次活動期間內持電子票證搭乘的旅客，搭乘次數照樣併入累計，不會影響下月折扣數。

北捷提醒，盡管活動時段內搭乘免費，但是，同站進出超過 15 分鐘、不同站進出超過2小時的旅客，仍然依照規定向旅客計收逾時費，請旅客特別留意及配合。

至於環狀線板橋站、新埔民生站站外轉乘的旅客，則維持現行環狀線公告，20分鐘之內完成轉乘者，可合併里程，旅運費以0元計算；若超過時間轉乘，則轉乘後的里程視為新里程，將重新計算票價(同現行站外轉乘規則)。

北捷指出，為維持低票價目標，以加強附屬事業收入挹注本業，近年來，掌握網路購物宅配商機及數位行動廣告產業趨勢，車站系統亦邁向數位廣告新時代，讓廣告更加多元、更加鮮活。

北捷 捷運 一卡通

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