多了3條直線的斑馬線讓人霧煞煞 內行解答：貼心設計

你有看過「三條直線」的斑馬線嗎？一般馬路上除常見的長方形橫向線條外，有網友分享看到斑馬線中竟多了三條細長的直線，直向細線及橫向寬線相互交錯，令原PO感到十分好奇，文章發布後，引起網友熱烈回應。

一名網友在《爆廢1公社》上發文表示，最近過馬路時意外發現，原先長方形的斑馬線中間多了三條細長的直線，讓原PO十分好奇地表示，「弱弱的問一下斑馬線中間的三條線是代表什麼意思？」

有網友KUSO留言表示，「愛迪達贊助」、「愛迪達聯名系列」、「禁止通行的意思啊，斑馬線上有三條小白線，簡稱『走三小』」，也有網友天馬行空表示，「行人不走斑馬線，警察拍照開單，讓你三條線」、「浪漫臺三線」、「行人減速波」、「童年回憶，超線會被打」、「左邊是桃園國，右邊是中壢國」、「那是加速線，踩上去會加速」。

但也有網友解釋「三條直線」的真正含意，「這是專為視障朋友貼心設計的，導盲斑馬線，高度多出0.4公分，連防滑係數也升級，從45變成65，除了能指引視障人士行走方向，還能防止行人、車輛打滑」。