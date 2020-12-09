陰雨綿綿 失智者更需正常社交作息

進入陰雨綿綿的冬天，北台灣11月至今至少2/3都在下雨。台灣失智症協會秘書長湯麗玉表示，陰雨影響出入不便，灰暗天氣也常讓白天黑夜搞不清，導致睡眠障礙，都是失智症者惡化的風險因子，建議此時更需維持社交活動與正常作息，以免退縮、退化變嚴重。

「一般人碰到下雨天、濕濕冷冷又暗暗，心情都會不好了。」湯麗玉表示，居住在高緯度、鄰近北極圈的國家，冬季黑夜長，就有所謂的「季節性憂鬱症」研究，情緒波動與日照長短有正向關。

值得注意的是，多與人接觸、睡眠品質良好，都可以幫助失智症患者不再進一步的惡化，遇到連日雨天，照顧者更應該維持正常活動與作息，天氣一冷，反應就慢，長時間在家，只會加速退縮、退化；若在家，也要燈光充足，讓晚上、白天有正常的切換。

湯麗玉提醒，雨天濕滑，老人最怕跌倒，對已經失智患者或誘發失智更是不利，長輩照顧者帶出帶入，都要保持乾燥，光線維持明亮，務必小心審慎。