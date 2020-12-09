基隆廟口傳承三代70年邢記鼎邊趖吹熄燈號 老顧客不捨

基隆廟口有70多年歷史的老店「邢記鼎邊趖」吹熄燈號，今天傳統三代的招牌、爐子全拆了，第三代老闆說，因身體因素先休息一陣子。不少老顧客都十分不捨，認為是基隆特有的好味道，關了十分可惜。

店家說，鼎邊趖原是福州的傳統米食，是現今老闆的祖父1937年全家遷居來台，到基隆落藉，因家恆產庇蔭及一技之長謀生，看著基隆路邊攤各種小吃興起，大行其道，引發其靈感，將其家鄉福州統小吃鼎邊趖，結合基隆特有一些海鮮，有別於其他路邊不一樣的傳統小吃。

沒想到因此創出香Q水好吃特有風味，至今已有70多年的歷史，歷經三代傳承。三代堅持手工，鼎邊趖名稱由來，趖音同縮，是漢文，台語是慢的意思，慢工作出好吃的東西，製作時以在來米磨成米漿，將米漿倒在鼎的邊圍成一圈，待鍋加熱時，米漿的最底層會迅速凝固，而未凝固的米漿會慢慢流入鍋底，此一動作就稱為趖，至今仍沿用此作法。

趖就是指米漿沿鼎邊翻滾的動作，再切成一片片，加入各式配料與羹湯就是一碗美味的傳統小吃，湯頭加肉羹、蝦仁羹、金針、香菇、魷魚絲等，香味四溢，Q彈滑嫩。

邢記鼎邊趖傳承到第三代。第三代老闆說，他自己做了30多年，因身體因素不得不休一陣子。今天下午店家把爐子也拆了，招牌全都卸下，桌椅也搬空。一名工作人員表示，可能半年後就會再開，先停一陣子。